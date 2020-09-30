Глава РФС ждёт качественной работы арбитров в матче «Спартак» — «Зенит»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков признался, что больше всего в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» ожидает качественной работы судей.

«Достаточно давно моё главное ожидание — качественная работа арбитров и отсутствие ключевых ошибок. Это программа-минимум, но она очень важна. Прежде всего, жду, что судьи сработают без серьёзных ошибок. А что касается футбола, то жду игры, о которой я говорил, — высокоинтенсивной и качественной с точки зрения содержания и зрелищности. Будем надеяться, что он таким и получится», — сказал Дюков после заседания исполкома.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в десятом туре РПЛ.