Глава РФС ждёт качественной работы арбитров в матче «Спартак» — «Зенит»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков признался, что больше всего в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» ожидает качественной работы судей.
Глава РФС ждёт качественной работы арбитров в матче «Спартак» — «Зенит»
  • РИА Новости

«Достаточно давно моё главное ожидание — качественная работа арбитров и отсутствие ключевых ошибок. Это программа-минимум, но она очень важна. Прежде всего, жду, что судьи сработают без серьёзных ошибок. А что касается футбола, то жду игры, о которой я говорил, — высокоинтенсивной и качественной с точки зрения содержания и зрелищности. Будем надеяться, что он таким и получится», — сказал Дюков после заседания исполкома.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в десятом туре РПЛ.

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