Стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в десятом туре РПЛ
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), помогать на линиях Кукуяну будут Максим Гаврилин и Арам Петросян, резервным рефери назначен Николай Волошин, а за работу VAR будет отвечать Сергей Карасёв.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Ранее сообщалось, что «Зенит» примет решение об участии травмированных игроков в матче со «Спартаком» 2 октября.