Стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в десятом туре РПЛ

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), помогать на линиях Кукуяну будут Максим Гаврилин и Арам Петросян, резервным рефери назначен Николай Волошин, а за работу VAR будет отвечать Сергей Карасёв.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что «Зенит» примет решение об участии травмированных игроков в матче со «Спартаком» 2 октября.