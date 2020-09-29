«Зенит» примет решение об участии травмированных игроков в матче со «Спартаком» 2 октября
- РИА Новости
«Повреждения, по счастью, оказались не такими серьёзными, какими могли быть по характеру столкновений. Вчера у команды был выходной, сегодня основная часть игроков тренировалась в общей группе. Некоторые футболисты занимались частично в общей группе, частично — по индивидуальному плану. После травм окончательное решение принимается накануне матча. Пока следим за их состоянием. Медики и физиотерапевты работают, а ребята рвутся в бой», — приводит слова Медведева ТАСС.
Защитник Деян Ловрен, хавбек Малком и форвард Сердар Азмун получили повреждения в матче девятого тура РПЛ с «Уфой».
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко высказался о фаворите матча «Спартак» — «Зенит».