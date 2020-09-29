Червиченко высказался о фаворите матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Знаете, ещё неделю назад я бы сказал, что «Спартак» в этом матче не проиграет и, скорее всего, даже победит, но сейчас картина поменялась. До минувшего тура «Спартак» смотрелся свежо, был более быстрым. Но последний матч с «Тамбовом» мои представления поменял на 180 градусов: команда была какая-то тяжелая, нерасторопная», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

По его мнению, красно-белые случайно обыграли «Тамбов», в то время как «Зенит» расправился с «Уфой» со счётом 6:0, хотя недавно сине-бело-голубые и выглядели уставшими. Он также не считает, что в этой игре стоит ожидать сильного вмешательства судей.

«Ещё накануне были опасения, что у «Зенита» из-за травм не смогут сыграть со «Спартаком» Азмун и Ловрен, но нет — всё в порядке: они смогут принять участие в матче. Поэтому думаю, шансов победить именно по игре у «Спартака» мало. Ну разве что залетят такие же дурацкие мячи, как в матче с «Тамбовом». Опять же, «Зенит» поймал кураж, а спартаковцы выглядят какими-то уставшими. Не знаю, что будет через несколько дней», — сказал Червиченко.

Кроме того, он не считает, что фактор своего поля может стать решающим в данной игре, так как болельщиков будет не так много на трибунах. По его мнению, у «Спартака» есть шансы, если он за счёт скорости забьёт первым, но если «Зенит» выдержит стартовый натиск, то он продемонстрирует свою силу в командной игре.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии Ловрена, Малкома и Азмуна перед матчем со «Спартаком».