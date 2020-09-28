Медведев рассказал о состоянии Ловрена, Малкома и Азмуна перед матчем со «Спартаком»
- РИА Новости
«Им, к счастью, удалось избежать серьёзных травм. Наш медицинский штаб и физиотерапевты работают над тем, чтобы игроки приняли участие в субботнем матче, шансы есть», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
Все трое игроков получили повреждения в матче девятого тура РПЛ с «Уфой».
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Ранее Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уфой».