Медведев рассказал о состоянии Ловрена, Малкома и Азмуна перед матчем со «Спартаком»

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии Деяна Ловрена, Малкома и Сердара Азмуна, получивших повреждения в преддверии матча десятого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».
Медведев рассказал о состоянии Ловрена, Малкома и Азмуна перед матчем со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Им, к счастью, удалось избежать серьёзных травм. Наш медицинский штаб и физиотерапевты работают над тем, чтобы игроки приняли участие в субботнем матче, шансы есть», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Все трое игроков получили повреждения в матче девятого тура РПЛ с «Уфой».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уфой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить