Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уфой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды над «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что касается игры, достаточно хороший первый тайм был. Во втором тайме, особенно в начале, немного отдали инициативу, но, в принципе, смогли забить ещё и довели матч до уверенной победы. Хотелось поздравить болельщиков, фанатов с юбилеем. Когда счёт на табло был 4:0, если бы он таким и остался, было бы приятно вдвойне. Но то, что смогли забить немножко больше, изменив цифры, только на радость нашим болельщикам. Всех с победой! Будем ждать результаты обследования игроков, которые получили повреждения, и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что помимо Сердара Амуна повреждения получили Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Малком.

«Зенит» на своём поле разгромил «Уфу» со счётом 6:0.

Ранее руководитель «Уфы» заявил, что у него нет претензий к тренеру после разгрома от «Зенита».