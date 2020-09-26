Руководитель «Уфы» заявил, что него нет претензий к тренеру после разгрома от «Зенита»

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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал разгромное поражение команды от петербургского «Зенита» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Руководитель «Уфы» заявил, что него нет претензий к тренеру после разгрома от «Зенита»
  • © Ростислав Мурзагулов
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«У нас была тяжёлая, скомканная предсезонка, в команде много новых игроков. Некоторое время меня это объяснение успокаивало, но сейчас начинаю смотреть и понимаю, что раньше у нас тоже были матчи в тяжёлом графике, когда мы играли без лидеров, и такой беспомощной игры не было. Поэтому пройдёт ещё немного туров, и мы будем уже думать. К Евсееву претензий нет, потому что мы не брали дорогих игроков, какого-то хорошего материала мы Вадиму Валентиновичу не дали, поэтому по-прежнему в нём уверенность у нас есть», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.

По итогам девяти туров «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.

Ранее сообщалось, что хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна помогли «Зениту» разгромить «Уфу» в матче РПЛ.

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