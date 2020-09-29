23 гола, шесть удалений и первая победа «Химок» после возвращения в премьер-лигу: чем запомнился 9-й тур РПЛ

«Зенит» разгромил «Уфу» благодаря хет-трику Артёма Дзюбы. Дубль Айртона помог «Спартаку» на выезде обыграть «Тамбов». «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА в московском дерби и не пропустил в четвёртом матче подряд. «Ростов» продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны до шести встреч и поднялся на третье место в турнирной таблице. RT рассказывает о главных событиях девятого тура РПЛ.

Неожиданный дубль Айртона и курьёзная ошибка Чагрова

Девятый тур РПЛ стартовал с матчей двух лидирующих в турнирной таблице команд, «Зенита» и «Спартака». При этом они встречались с аутсайдерами, «Уфой» и «Тамбовом» соответственно.

Красно-белые одержали непростую победу в Саранске. Вплоть до 75-й минуты счёт на табло был ничейным, причём хозяева создали не меньше опасных моментов, чем соперник.

Вырвать важнейшую победу москвичам помог Айртон. Бразильский защитник, который до того забил лишь два мяча за карьеру, оформил дубль. Сначала он отличился мощным ударом в ближний угол из пределов штрафной, а затем поразил чужие ворота на подборе после подачи углового. При этом резервный голкипер «Тамбова» Никита Чагров, неожиданно заменивший опытного Сергея Рыжикова, предполагал, что мяч пройдёт мимо ворот и позволил ему залететь в угол.

В обоих голах «Спартака» принял участие Александр Соболев. Спустя минуту после выхода на замену он поборолся за мяч в чужой штрафной, и в итоге Айртон на подборе нанёс точный удар. Наконец, именно российский форвард заработал стандарт, после розыгрыша которого бразилец оформил дубль.

Также в составе красно-белых стоит выделить другого вышедшего на замену игрока. Для 36-летнего Андрея Ещенко эта игра за «Спартак» стала юбилейной — сотой .

Хет-трик Дзюбы и травмы Азмуна с Ловреном

Куда более уверенную победу несколькими часами позднее одержал «Зенит». Казалось, петербуржцев ждало непростое противостояние, ведь главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев за свою карьеру ни разу не уступил сине-бело-голубым. Например, весной матч между командами в Санкт-Петербурге завершился нулевой ничьей.

Но на этот раз борьбы не получилось, и действующий чемпион отправил в ворота соперника шесть безответных мячей. В середине первого тайма счёт красивым ударом слёта открыл Сердар Азмун. А вскоре иранец заработал пенальти, который реализовал Артём Дзюба.

После перерыва самым заметным футболистом на поле был уже капитан сборной России. Он забил два красивых мяча, оформил четвёртый хет-трик в карьере, а также отдал результативную передачу на Азмуна.

Столь яркая игра помогла Дзюбе догнать Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров «Зенита» в истории. С 80 голами они делят шестое место. Лидирует же со 163 мячами Александр Кержаков.

Единственной ложкой дёгтя для Сергея Семака в преддверии матча со «Спартаком» стали травмы Деяна Ловрена и Азмуна. Серба пришлось менять в перерыве, а иранец покинул поле во втором тайме на электрокаре.

Гол Нобоа и красная карточка Заики

А вот «Краснодар» после встречи с ПАОКjv в Лиге чемпионов на выезде не сумел обыграть «Сочи» в рамках Южного дерби — 1:1. Причём хозяева открыли счёт уже на пятой минуте. В одной из первых атак судья Сергей Карасёв при помощи коллег на VAR обратил внимание на фол в чужой штрафной на Кирилле Заике.

Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Кристиан Нобоа. Данный гол стал для 35-летнего эквадорца седьмым в текущем сезоне РПЛ, и он остался в лидерах гонки бомбардиров турнира. Мало того нынешний розыгрыш чемпионата России — самый результативный для ветерана после сезона-2009/10, в котором он в составе «Рубина» отличился восемь раз.

В целом «Краснодар» владел подавляющим преимуществом и нанёс восемь ударов в створ ворот соперника, но пробил Сослана Джанаева лишь раз — по истечению часа встречи.

Причём беда не пришла для «Сочи» одна. Сначала заработавший пенальти Заика получил две необязательных жёлтые карточки за три минуты, а затем Карасёв за излишние эмоции удалил и главного тренера хозяев Владимира Федотова.

Вслед за этим счёт красивым ударом в дальний угол из пределов штрафной сравнял Сергей Петров. В оставшееся до финального свистка время «Краснодар» сделал всё, чтобы вырвать волевую победу, но больше не сумел пробить совершившего семь сейвов Джанаева.

Два мяча Хасимото и второе удаление Глебова за четыре дня

А вот «Ростов», который на неделе также играл в еврокубках, напротив, сумел одержать победу. Впрочем, жёлто-синие не имели права терять очки после неожиданного вылета из Лиги Европы.

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И если в матче с «Маккаби» подопечные Валерия Карпина забили уже на девятой минуте, то в игре с «Арсеналом» — пропустили. Эванс Кангва отметился третьим голом в текущем сезоне РПЛ.

Впрочем, гости моментально ответили на него точным ударом Евгения Чернова. Примечательно, что защитник забил дебютный мяч в РПЛ и лишь пятый в карьере.

А в конце первого тайма дубль в течение семи минут оформил полузащитник «Ростова» Кенто Хасимото. В активе японца в нынешнем розыгрыше первенства страны уже четыре гола, хотя, выступая на родине, он особой результативностью не отличался и за сезон не забивал больше пяти раз.

Ещё одно событие, породнившее матчи с «Арсеналом» и «Маккаби» — удаление Даниила Глебова. Отечественный футболист получил две жёлтые карточки после перерыва и был удалён во второй раз за четыре дня.

Оставшись в меньшинстве, «Ростов» отдал инициативу сопернику, пропустил второй мяч на 94-й минуте, но добился важной победы. При этом беспроигрышная серия южан в РПЛ составляет уже шесть матчей, что позволило им подняться на третье место.

Дебютный гол Мелкадзе за «Ахмат» и первый отражённый пенальти в карьере Помазуна

Одержала победу и другая команда, представляющая Юг России, — «Ахмат». Грозненцы обыграли дома «Урал» (2:0) и прервали трёхматчевую серию из поражений.

Уже на второй минуте счёт открыл арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе, который забил дебютный мяч в составе новой команды.

Гостям же игра абсолютно не давалась. Ещё в первом тайме две жёлтые карточки получил защитник екатеринбуржцев Стефан Страндберг, а игра рукой в собственной штрафной в его исполнении привела к назначению пенальти. С «точки» бывшую команду попытался огорчить Владимир Ильин, однако не смог переиграть Илью Помазуна. Молодой голкипер отразил первый одиннадцатиметровый в карьере.

Мало того во втором тайме «Ахмат» заработал ещё один пенальти, и Помазун вновь был близок к тому, чтобы парировать удар соперника, но мяч после выстрела Бернарда Бериши всё же пролетел под рукой у вратаря.

Вторая победа Николича над Гончаренко и шестой гол Смолова ЦСКА

А в центральном матче тура «Локомотив» на выезде с минимальным счётом обыграл ЦСКА и одержал вторую победу в РПЛ подряд. Мало того беспроигрышная серия железнодорожников составляет уже четыре игры, как и серия без пропущенных мячей.

При этом Марко Николичу удалось обыграть Виктора Гончаренко во второй чуть больше чем за два месяца. 16 июля подопечные серба в ключевом матче за медали оказались сильнее соперника — 2:1.

Дубль в том поединке удалось оформить перешедшему в «Аталанту» Алексею Миранчуку. На этот раз единственный мяч на свой счёт записал Фёдор Смолов. Любопытно, что он же принёс «Локо» победу с минимальным счётом над «Тамбовом» в прошлом туре. Результативную передачу ему вновь отдал Антон Миранчук. Всего в активе форварда в текущем сезоне РПЛ три гола. Также для Смолова мяч в ворота ЦСКА стал уже шестым в карьере. Чаще он огорчал только «Крылья Советов» (8) и «Урал» (10).

Также в составе гостей стоит выделить Маринато Гилерме, который совершил четыре сейва и продлил «сухую» серию в чемпионате России до месяца. В последний раз он пропускал ещё 26 августа от «Ахмата» (2:3).

Четвёртая победа «Рубина» и седьмое поражение «Ротора»

Между тем первую игру после вспышки коронавируса в команде провёл «Ротор». Новичок РПЛ принимал «Рубин» и потерпел поражение — 1:3.

При этом в составе волгоградцев дебютировали сразу три иностранных футболиста: хорватский вратарь Йосип Чондрич, аргентинский защитник Патрисио Матикарди и бразильский нападающий Фламарион Жовину Филью. Последнему по истечении часа встречи даже удалось поразить ворота Юрия Дюпина.

К этому моменту казанцы вели — 2:0. Забитыми мячами отметились Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия. Для серба данный гол стал четвёртым в текущем сезоне РПЛ, а для грузина — первым. А на 48-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник хозяев Армен Манучарян.

Поставил же точку в матче другой новичок команды Олег Шатов, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой у Беки Микелтадзе.

Девять сейвов Лантратова и первый матч Черевченко во главе «Химок»

Если «Ротор» не знает побед в РПЛ на протяжении девяти матчей, то другой новичок элитного дивизиона «Химки», наконец, добыли первую викторию. Для этого команде понадобилась смена тренера. После разгромного поражения от «Краснодара» место Дмитрия Гунько занял экс-наставник «Локомотива» и «Арсенала» Игорь Черевченко.

В результате под руководством нового специалиста подмосковный коллектив дома с минимальным счётом обыграл «Динамо». Данная победа стала для «Химок» первой в Премьер-лиге более чем за 11 лет. В июле 2009-го красно-чёрные оказались сильнее «Амкара», после чего потерпели 15 поражений подряд и вылетели в ФНЛ, чтобы вернуться в РПЛ только в нынешнем году.

Единственный мяч записал на свой счёт полузащитник молодёжной сборной России Александр Ломовицкий. А главным героем встречи стал вратарь хозяев Илья Лантратов, совершивший девять сейвов. 24-летний голкипер провёл первый в карьере матч на «ноль» в Премьер-лиге.