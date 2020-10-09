«Качество игры сборной России было неплохим»: Кириченко о поражении от Швеции, дебюте Соболева и ошибках Кутепова

Футболисты сборной России показали неплохую игру в товарищеском матче со Швецией, заявил в интервью RT тренер Дмитрий Кириченко. По его словам, подопечным Станислава Черчесова не хватало исполнения в завершающей стадии атак. Также специалист встал на защиту Ильи Кутепова, похвалил за удачный дебют Александра Соболева и прокомментировал тезис о зависимости национальной команды от Артёма Дзюбы.

«В завершающей стадии атак не хватало разумных действий»

— К поражению от сборной Швеции в товарищеском матче стоит относиться серьёзно или эта встреча была важна скорее как полигон для экспериментов?

— Наверное, каждое поражение не добавляет положительных эмоций. С другой стороны, качество игры в исполнении сборной России было неплохим. Единственное, в завершающей стадии атак не хватало разумных действий. Подходов оказалось немало, а вот исполнения недоставало. Особенно это бросалось в глаза в концовке, когда в чужой штрафной мы никак не могли «найти» футболиста. В первом тайме, напротив, в нескольких эпизодах не удавалось нанести точный удар Артёму Дзюбе и Марио Фернандесу. Сложно сказать, связано ли это с отсутствием Зелимхана Бакаева. Возможно, если бы он вышел на поле с первых минут, и у него бы ничего не получилось.

— Вы сказали, что сборной не хватало последнего паса. Не показалось ли вам, что Антон Миранчук, который как раз и отвечал за этот компонент, порой слишком часто брал игру на себя — например, наносил неточные удары? Можно ли в этой связи ожидать попадания в основу на матч с Турцией Бакаева?

— Сложно сказать. Здесь можно только строить догадки. Да, Антон нанёс несколько ударов, но не вижу в этом проблемы. Когда футболист выходит на оперативный простор по центру и бьёт по воротам — это абсолютно нормально. Да, как Антон, так и Алексей Миранчук могут отдать последнюю передачу, но только при наличии адресата. А если его нет, почему бы не пробить?

— В первом тайме сборная России переигрывала соперника, но после перерыва всё изменилось. Это в первую очередь связано с уходом лидеров команды — Дзюбы и Магомеда Оздоева?

— Во-первых, шведы начали играть сильнее. Скандинавы выпустили двух свежих футболистов, в том числе Кристоффера Олссона из «Краснодара», который дал хороший объём работы в центре поля. Игра во многом стала идти через него. Ну и уход Дзюбы сказался. Да, он не забил, но действовал очень полезно, активно цеплялся за мячи и зарабатывал на себя фолы. Во втором тайме всего этого стало меньше.

«Не считаю, что у сборной России большие проблемы в обороне»

— Вас удивил выход в центре обороны сборной России дуэта Илья Кутепов — Фёдор Кудряшов, притом что первый не играл за национальную команду два года, а второй в последнее время действует на фланге защиты?

— А какие ещё были варианты? Попробовать Александра Жирова? Ничего не могу сказать об этом футболисте, в последний раз видел его, когда он ещё выступал в России. Андрей Семёнов? Он пропустил последний матч «Ахмата», и наверняка его решили поберечь. Думаю, в ближайших встречах Лиги наций Семёнов вернётся в состав. Что касается Кудряшова, то это хороший левоногий защитник, который немало поиграл в центре обороны. На мой взгляд, выбор Черчесова вполне нормальный. Больших проблем в обороне сборной России в игре со Швецией я не увидел.

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— Но в эпизоде с первым пропущенным мячом за Александером Исаком не уследил именно Кутепов.

— Шведы открыли счёт благодаря розыгрышу стандарта. Я бы скорее отметил не ошибки российских футболистов, а великолепную подачу Себастиана Ларссона. У него получился сильный хороший кросс в ту зону, где вратарю очень сложно сыграть на выходе. Сослан Джанаев пытался перехватить мяч, но он летел со слишком высокой скоростью. Возможно, и Кутепов не сумел «отскочить» назад чуть раньше.

— Не показалось ли вам, что Илья порой откровенно нервничал? В его пассиве несколько неудачных передач и «обрезов» на своей половине поля.

— Соглашусь. Но Черчесов даёт парню играть, поскольку он редко выходит на поле в «Спартаке». Причём сам Илья, судя по словам в СМИ, недоволен сложившейся ситуацией. В этом плане Станислав Саламович — молодец. Точно так же он поддерживал Далера Кузяева, который на несколько месяцев вообще остался без клуба. Это нормальная практика, тем более матч товарищеский.

— Судя по последней информации, повторные тесты Георгия Джикии и Маринато Гилерме на коронавирус дали отрицательный результат. Однако не станет ли возможное отсутствие центрального защитника «Спартака» проблемой для сборной? Кажется, без него в обороне команды не хватает порядка.

— Повторюсь, я не считаю, что у сборной России большие проблемы в обороне. Разве шведы создали много моментов? Помимо забитых мячей, у них была только пара шансов отличиться — и то после ошибок россиян. Не стоит раздувать проблему. Всё нормально. Думаю, в матчах с Турцией и Венгрией всё будет хорошо.

«Так цепляться за мяч, как Дзюба, в России не умеет никто»

— В воротах первую игру в составе сборной за четыре года провёл Сослан Джанаев. На ваш взгляд, после этой встречи он способен конкурировать с Гилерме и Антоном Шуниным?

— Думаю, все вратари, которые вызываются в сборную, готовы выйти на поле. Это и Гилерме, и Шунин, и Джанаев. Пожалуйста, почти весь отборочный цикл Евро-2020 играл Маринато, но в последних матчах его заменил Антон. На мой взгляд, проблем во вратарской линии у нас нет. Ведь помимо указанной тройки голкиперов есть ещё Александр Беленов из «Уфы».

— Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в четверг дебютировал за национальную команду. Как оцените его игру на правом фланге?

— Он был активен и быстр. В принципе, в такой же манере Мостовой действует в «Зените». Но, повторюсь, в атаке игрокам сборной, в том числе Андрею, не хватало осмысленности при выходе на ударные позиции. Там, где нужно было делать прострел, выполнялась подача. Там, где требовался удар, шёл неудачный пас. Мостовой в нескольких эпизодах тоже не смог найти решение, что вызывало недовольство со стороны Черчесова.

— Ещё один дебютант сборной России, Александр Соболев, отметился забитым мячом. Но, если абстрагироваться от гола в концовке, не возникло ли у вас ощущения, что нападающий «Спартака» по большей части оказался отрезан от партнёров?

— Давайте начнём с того, что так цепляться за мяч, как Дзюба, в России не умеет никто. Это одно из сильнейших качеств Артёма. У Соболева свои плюсы. Он забил и в принципе старался нагнетать обстановку в чужой штрафной, часто вступал в единоборства. В качестве мощного форварда Александр свою задачу выполнил.

— Можно ли ожидать, что этим голом Соболев застолбит за собой место первого запасного в линию атаки сборной?

— Не стоит так разграничивать состав, ведь тренерский штаб смотрит на состояние футболистов, а также каждый раз в зависимости от соперника выбирает определённую тактическую схему. Понятно, что в любой команде есть костяк, и Дзюба в сборной является его основой. Однако я, например, не стал бы исключать вариант, при котором Артём может сыграть в паре с Соболевым. Хорошо, когда есть выбор.

— При этом с уходом Дзюбы игра сборной России разладилась. Не слишком ли национальная команда на сегодняшний день зависима от Артёма, учитывая, что ему исполнилось уже 32 года?

— Я бы не говорил об излишней зависимости. В принципе, можно сказать, что сборная зависит от любого футболиста. Да, у Артёма есть свои сильные качества, но нет тех плюсов, которые имеются у партнёров. Что касается матча со Швецией, то не думаю, что спад в игре России оказался связан с уходом Дзюбы. Скорее скандинавы прибавили. У них многое начало получаться, в частности выход из-под прессинга. Поэтому давайте считать, что соперник провёл хорошую встречу.

— Другой ветеран, Юрий Жирков, в матче со Швецией сыграл на левом фланге — как в обороне, так и в полузащите. На какой позиции он всё же полезнее для сборной России, учитывая возвращение в строй Дениса Черышева?

— По игре Дениса было видно, что он пока не набрал оптимальную форму. Ощущалось, что Черышеву ещё есть куда прибавлять физически. Неслучайно полузащитник «Валенсии» вышел на поле только на полчаса. Но, возможно, его решили поберечь для следующих матчей. А к Жиркову никаких вопросов быть не может. Юра — настоящий универсал, способный закрыть любую позицию как в обороне, так и в полузащите. При этом он всегда действует умно и технично. Жирков ведь мог забить шведам, но Карл-Юхан Юнссон чудом среагировал на его удар.