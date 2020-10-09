«Расстроены, ничто не предвещало такого развития событий»: что говорил Черчесов после поражения России от Швеции

Футболисты сборной России расстроены поражением от Швеции, поскольку ничто не предвещало такого развития событий. Об этом после окончания товарищеской встречи заявил главный тренер отечественной национальной команды Станислав Черчесов. При этом специалист отметил, что удалось проверить в деле сразу двоих новичков и наиграть определённые связи. В свою очередь, наставник скандинавов Янне Андерссон порадовался успеху и оценил действия нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.

«Есть результат, который нас не устраивает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал краткий комментарий по игре и объяснил сделанные по ходу матча замены.

— Результат не в нашу пользу. Хотели победить, имели преимущество в первом тайме, но пропустили. Расстроились, поскольку ничто не предвещало такого развития событий. Но мы продолжали играть и провели две запланированные замены в перерыве. Хотели проверить игроков и определённые связи перед предстоящими матчами Лиги наций УЕФА. Для этого и существуют контрольные игры. Сегодня дебютировали Александр Соболев и Андрей Мостовой. Вышли на поле Илья Кутепов и Сослан Джанаев, которые давно не играли за сборную. В центре обороны проверили Фёдора Кудряшова, поскольку выбыл Георгий Джикия. С одной стороны, есть результат, который нас не устраивает. А с другой, интересная информация, которую мы должны правильно проанализировать и обработать.

— По ощущениям до первого гола игра складывалась удачно для сборной России. Можно ли назвать мяч Александера Исака ключевым эпизодом встречи?

— Мы пропустили, когда имели полное преимущество. Такое может случиться в любом матче, дело не в этом. Оставалось время, и мы старались переломить ситуацию. На замену выходили исключительно игроки из группы атаки. К сожалению, шведы увеличили преимущество благодаря рикошету, который только усугубил ситуацию. Но ребята боролись до конца, отыграли один мяч. На что-то большее времени не хватило. Повторюсь, такие матчи случаются у всех команд. Нам необходимо провести правильный анализ произошедшего.

— Какое впечатление произвели на вас дебютанты?

— Были интересные и не очень моменты. В первом матче сложно уловить все тактические нюансы. Хорошо, что ребята дебютировали. Теперь они не понаслышке знают, что такое сборная. В спокойной обстановке подскажем, где нужно прибавить. Эксперты и зрители замечают только голы. Конечно, Соболев забил великолепный мяч, но нам нужно лучше интегрировать Александра в командную игру, чтобы он был более полезен в определённых моментах.

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— Многие атаки сборной России развивались через левый фланг. Это была тренерская установка команде или модель игры, которая сложилась уже в ходе матча?

— Мы изучали соперника. Знали, что справа в обороне у шведов имеются проблемы. Здесь активно играл Юрий Жирков, затем его поменял Денис Черышев. Не видел статистику, но мне показалось, что очевидного крена в одну сторону не было. Могу ошибаться. Мостовой достаточно активно действовал на противоположном фланге. Марио Фернандес тоже подключался вперёд. Да и Алексей Ионов с Вячеславом Караваевым усилили игру именно на правом краю.

— Вами было проведено шесть замен. Все они являлись запланированными или же решение менялось по ходу игры?

— Две замены провели не по плану, поскольку игра складывалась не в нашу пользу. Перед матчем было понятно, что Дзюба и Магомед Оздоев проведут только один тайм. Ребята в последнее время играют очень много, поэтому нужно было аккуратно подходить к их состоянию. Но после перерыва нам пришлось менять Фернандеса и усиливать линию атаки.

Мы не планировали также, что Жирков отыграет 90 минут, но Марио подустал в последних матчах чемпионата, мы были осведомлены о его самочувствии. Понимали, что Фернандес проведёт на поле только час.

— Присутствие на матче болельщиков ощущалось?

— Рады, что люди дали возможность посетить матч. Несмотря на небольшое количество, их было хорошо слышно. Конечно, мы очень этому рады. Хотелось бы, чтобы будущие матчи смогли посетить ещё больше болельщиков. Футбол без зрителей не так приятен.

— В среду ближайший соперник сборной России Турция сыграла вничью с Германией (3:3). Вас удивил этот результат?

— Меня это не должно удивлять. Конечно, вчера посмотрел матч полностью. Обе команды показали очень качественную игру. Чемпионат Турции уже стартовал, и футболисты находятся в другом игровом и функциональном состоянии. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Турки всегда показывали достойную игру, и нас ждёт сложный матч.

«Наша команда не так сыгранна, как российская сборная»

В свою очередь, визави Черчесова Янне Андерссону оставалось только порадоваться за подопечных. В частности, он поделился впечатлением от игры нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.

— Он отлично проявил себя. Также хотелось бы отметить игру Исака. Как в первом тайме всё прошло на высшем уровне, так и во втором ни один из них не подвёл команду.

— Какие у вас в целом были ожидания отматча?

— Каких-то определённых не было, поэтому и удивляться нечему. Наша команда не так сыгранна, как российская сборная. Черчесов собрал очень сильных ребят. Несмотря на то что российская команда более опытная, игра прошла по высшему разряду. Особенно в первом тайме, когда Дзюба играл ключевую роль.

— Кто впечатлил вас больше всего?

— В первую очередь рад, что мы одержали победу. Нам удался сильный второй тайм, команда стала играть намного сильнее. Отлично действовал и вратарь Карл-Юхан Юнссон. Наша сборная провела хорошую игру, чем я очень доволен.