Черчесов объяснил кадровые решения в матче со Швецией

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру ряда отдельных футболистов команды в товарищеском матче со сборной Швеции (1:2).
Черчесов объяснил кадровые решения в матче со Швецией
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Жирков активно играл, Черышев вышел на его позицию, хотя особого крена на левый фланг у нас не было по статистике. Ионов, Мостовой, Караваев и Фернандес играли активно. Две замены у нас были не по плану, потому что матч складывался не в нашу пользу. Перед встречей было понятно, что Дзюба сыграет один тайм, как и Оздоев. Нужно было аккуратно. Жиркова мы не планировали держать всю игру, Марио подустал тоже», — сказал Черчесов после матча.

Ранее Черчесов прокомментировал дебют Мостового и Соболева за сборную России.

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