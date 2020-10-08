Черчесов прокомментировал дебют Мостового и Соболева за сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал дебютный выход за национальную команду Андрея Мостового из «Зенита» и Александра Соболева из «Спартака».
Черчесов прокомментировал дебют Мостового и Соболева за сборную России
  • РИА Новости
  • © Михаил Шапаев

«Мы рады, что у нас дебютировали новые футболисты. Мостовой и Соболев понюхали пороха. Теперь не понаслышке знают, что такое стоять под национальным флагом во время исполнения гимна. Надо закреплять те хорошие моменты, которые у них были. А над недочётами (имею в виду как индивидуальные, так и командные) им нужно поработать», — сказал Черчесов.

Мостовой вышел в стартовом составе команды, однако не отметился результативными действиями. Соболев вышел во втором тайме вместо Артёма Дзюбы и забил единственный мяч сборной России.

Ранее Черчесов заявил, что счёт матча со Швецией мог быть и другим.

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