Черчесов прокомментировал дебют Мостового и Соболева за сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал дебютный выход за национальную команду Андрея Мостового из «Зенита» и Александра Соболева из «Спартака».

«Мы рады, что у нас дебютировали новые футболисты. Мостовой и Соболев понюхали пороха. Теперь не понаслышке знают, что такое стоять под национальным флагом во время исполнения гимна. Надо закреплять те хорошие моменты, которые у них были. А над недочётами (имею в виду как индивидуальные, так и командные) им нужно поработать», — сказал Черчесов.

Мостовой вышел в стартовом составе команды, однако не отметился результативными действиями. Соболев вышел во втором тайме вместо Артёма Дзюбы и забил единственный мяч сборной России.

Ранее Черчесов заявил, что счёт матча со Швецией мог быть и другим.