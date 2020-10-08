Черчеcов оценил силу сборной Турции в преддверии матча Лиги Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от сборной Швеции (1:2) прокомментировал результат товарищеского матча Германия — Турция (3:3), в котором принимал участие будущий соперник российской команды по матчу Лиги наций УЕФА.

«Что касается матча Турции и Германии, то почему меня должно что-то удивлять? Я смотрел матч, обе команды играли качественно. В Турции уже стартовал чемпионат, они в другом функциональном состоянии. Турки всегда были хорошей командой, нас ожидает тяжёлый матч», — сказал Черчесов.

Сборная России сыграет с командой Турции на своём поле 11 октября. Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее Черчесов объяснил кадровые решения в матче со Швецией.