Газинский считает, что сборную России ждёт очень сложный матч с Турцией

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский высказал мнение о следующем сопернике национальной команды — сборной Турции.

«Матч Турции с Германией я не смотрел, знаю только результат (3:3). Он говорит о том, что команда очень высокого уровня. Нам приходилось с ними играть несколько раз, и мой дебют был в матче с Турцией. Техничная команда, обученная, квалифицированные футболисты, поэтому, я думаю, нас ждёт очень серьёзный соперник и очень сложная игра», — рассказал Газинский пресс-службе сборной.

Матч Лиги наций с Турцией состоится 11 октября в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее Станислав Черчесов сообщил, что Гилерме и Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией.