Черчесов объяснил замену Дзюбы в матче со Швецией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему заменил форварда Артёма Дзюбу после первого тайма контрольного матча с национальной командой Швеции.

«По просьбам трудящихся здесь ничего быть не должно. Просто мы знаем состояние игрока, знали до игры, что он готов играть 45 минут. Приняли решение, чтобы он сыграл 45 минут на максимуме того, что сегодня может, и оставался в тонусе. Тем более подготовиться к 11-му числу. Это кажется, что человек может отдохнуть, а на самом деле он может выпасть из обоймы», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России проиграла Швеции со счётом 1:2.

Ранее Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной в матче со Швецией.