Хет-трик Холанда, пять голов футболистов РПЛ и ляп вратаря израильтян: чем запомнились матчи Лиги наций

Сборные Англии и Хорватии одержали волевые победы с одинаковым счётом. Франция и Португалия не сумели поразить ворота друг друга. 20-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд оформил хет-трик в шестом матче за национальную команду. Израильский вратарь Офир Марсиано допустил курьёзную ошибку во встрече с Чехией. А футболисты, выступающие за клубы РПЛ, забили пять мячей. RT рассказывает, чем запомнились матчи Лиги наций УЕФА.

Победы Англии и Хорватии с одинаковым счётом

В одном из центральных матчей игрового дня Лиги наций Англия дома взяла верх над Бельгией (2:1) и с семью очками вышла на первое место в группе 2 Лиги А.

Англичане уже на 16-й минуте пропустили с пенальти. Однако незадолго до перерыва хозяева сами заработали одиннадцатиметровый, а Маркус Рашфорд его реализовал и забил в четвёртом матче за сборную подряд. По истечении часа игры Мэйсон Маунт с помощью рикошета принёс «трём львам» победу.

Этот успех в очередной раз продемонстрировал, что Англия на данный момент практически непобедима на родине. За последний 21 домашний матч в активе команды 20 побед. В целом же подопечные Саутгейта не знают поражений ровно год. 11 октября 2019-го они уступили Чехии в квалификации Евро-2020. При этом Бельгийцы проиграли первую встречу почти за два года — с ноября 2018-го.

С аналогичным счётом завершился матч между Хорватией и Швецией. «Шашечные» дома вырвали победу. Причём в отличие от Бельгии и Англии, данные команды после двух туров очков не имели и расположились на дне группы 3.

Однако именно это противостояние могло быть особенно интересно для российских болельщиков, ведь в нём приняли участие сразу семеро футболистов, выступающих в РПЛ. В составе Хорватии — Деян Ловрен («Зенит»), Филип Уремович («Рубин») и Никола Влашич (ЦСКА). В составе Швеции — Кристоффер Олссон, Маркус Берг, Виктор Классон (все — «Краснодар»). Также на игру был заявлен, но на поле не вышел Джордан Ларссон («Спартак»).

Влашич с Бергом отметились забитыми мячами. Причём для 34-летнего скандинава данный гол стал 22-м в составе национальной команды. С этим показателем футболист занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сборной Швеции за всю историю.

Три нулевые ничьи в элитной Лиге

А самый статустный матч игрового дня, в котором встречались действующий чемпион мира Франция и Португалия, выигравшая первый розыгрыш Лиги наций, завершился без забитых мячей.

Команды уделили больше внимания нейтрализации сильных сторон друг друга и так и не сумели отличиться. При этом было зафиксировано абсолютное равенство по ключевым показателям: владение мячом (50 % на 50 %), удары по воротам (10 на 10), удары в створ (3 на 3). Команды продолжают делить первую строчку в группе 3 Лиги А.

Данный матч могут занести себе в актив вратари, Уго Льорис и Руй Патрисиу. При этом Льорис провёл 117-й матч за национальную команду и вышел на третье место по количеству встреч в составе сборной Франции. Опережают его лишь Лилиан Тюрам (142) и Тьерри Анри (123).

Нулевой ничьей завершились и обе встречи в рамках группы 1. Италия с Нидерландами, находившиеся в статусе фаворитов, на выезде не смогли обыграть Польшу с Боснией и Герцеговиной соответственно, хотя соперники нанесли на двоих лишь три удара в створ ворот.

В случае с боснийцами, на прошлой неделе потерпевшими поражение в полуфинале квалификации Евро-2020, статистика оказалась обманчива, поскольку балканцы играли с маститым соперником практически на равных. «Оранжевые» продлили серию без побед до трёх матчей и не забили в этих встречах ни одного мяча. Ранее подопечные Франка де Бура с минимальным счётом уступили Италии в Лиге наций и Мексике — в товарищеской игре.

В свою очередь, «Скуадра Адзурра» сохранила лидерство в группе, а также продлила беспроигрышную серию в официальных встречах до 15 (12 побед и 3 ничьих). До национального рекорда, установленного в 1999-м, осталось всего два матча.

Шесть голов Холанда в трёх матчах Лиги наций

20-летний Эрлинг Холанд давно зарекомендовал себя как самый талантливый молодой нападающий мира. На клубном уровне форвард сходу начал много забивать. Однако в сборной у него ушло некоторое время на адаптацию. В частности, в четверг он не сумел поразить ворота Сербии в полуфинале квалификации Евро-2020, и Норвегия, потерпев поражение в дополнительное время (1:2), потеряла шансы на попадание в финальную стадию.

Однако в новом сезоне Лиге наций Холанд проявляет себя по-настоящему ярко. В сентябре он забил один мяч Австрии и два — Северной Ирландии, а в воскресенье трижды отличился в противостоянии с Румынией (4:0). Причём два мяча нападающий забил после передач Мартина Эдегора, за что поблагодарил того в Twitter.

Таким образом, Эрлингу понадобилось всего шесть игр в составе национальной команды, чтобы оформить хет-трик. Всего в шести встречах сборной в его активе шесть голов.

Если к высокой результативности Холанда болельщики начинают привыкать, то нацеленность на ворота 37-летнего Горана Пандева по-хорошему удивляет. В воскресенье экс-форвард «Интера», «Лацио» и «Наполи» поразил ворота Эстонии и помог Североной Македонии добиться результативной ничьей на выезде (3:3).

Несмотря на свой возраст, нападающий остаётся главной звездой македонского футбола. Всего в его активе 108 матчей и 34 гола в составе национальной команды. При этом дебютировал в сборной он почти 20 лет назад — в июне 2001-го.

Поражения финалистов квалификации Евро-2020

А вот сербам и исландцам, возможно, не хватило эмоций после побед в полуфинале квалификации Евро-2020. Балканский соперник сборной России по группе дома с минимальным счётом уступил Венгрии и практически потерял шансы на повышение в классе. В активе подопечных Любиши Тумбаковича всего один балл.

Ещё хуже складываются дела Исландии в элитной лиге. В воскресенье «викинги» дома крупно уступили Дании — 0:3. Причём решающий гол гостей получился достаточно курьёзым. После подачи углового голкипер выбил мяч прямо в Рунара Сигурьоунссона, от которого тот заскочил в ворота.

Но самый странный мяч игрового дня пропустил вратарь сборной Израиля Офир Марсиано в матче с Чехией. В самом начале встречи Марсиано не сумел обработать передачу назад в исполнении защитника Йёля Абу Ханны, и снаряд оказался в сетке. При этом голкипер, пытавшийся догнать мяч, не сумел вынести его с линии. Так Израиль потерпел поражение (1:2) и, как и Сербия с Исландией, не знает побед в текущем розыгрыше Лиги наций.

Результативные ничьи в постсоветских дерби

Наконец, в рамках игрового дня состоялись сразу два матча, в которых встретились сборные, представляющие страны постсоветского пространства. В Польше прошло кавказское дерби Армения — Грузия. Встречу перенесли в Тыхы из-за напряжённой обстановки в Нагорном Карабахе.

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Игра завершилась вничью — 2:2, а в составе армянского коллектива дебютный мяч удалось забить полузащитнику «Ростова» Хорену Байрамяну, который начал выступать за сборную Армении лишь в текущем году.

На это грузины ответили двумя своими голами, один из которых записал на свой счёт экс-полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили. Уйти от поражения Армении удалось на 87-й минуте. Главная звезда коллектива Генрих Мхитарян с пенальти забил юбилейный 30-й мяч за сборную.

С аналогичным счётом завершился матч между Литвой и Белоруссией, причём встреча развивалась по схожему сценарию. Для начала в дебюте игры прибалты вышли вперёд.

Всё изменил выход на замену нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича в начале второго тайма. Едва появившись на поле, он заработал и реализовал пенальти, а затем выполнил результативный навес на Александра Сачивко.

Однако победный счёт белорусы не удержали. За 15 минут до конца основного времени Каролис Лаукжемис установил окончательный счёт на табло. Теперь все четыре сборные (Казахстан, Албания, Белоруссия и Литва), выступающие в группе 4 Лиги С, имеют в своём активе по четыре очка.