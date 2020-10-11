Победа Германии в Киеве и грубая ошибка Зоммера в Мадриде: чем запомнились матчи Лиги наций

Германия в Киеве обыграла Украину и одержала первую победу. Испания в Мадриде оказалась сильнее Швейцарии благодаря грубой ошибке вратаря соперников Яна Зоммера. Азербайджан в Подгорице уступил Черногории и потерпел второе поражение. А Латвия в Торсхавне разошлась миром с Фарерскими островами. RT рассказывает, чем запомнился игровой день Лиги наций УЕФА.

Три поражения подряд Украины и беспроигрышная серия Испании

В центральном матче игрового дня Испания принимала в Мадриде Швейцарию. «Красная фурия», в двух стартовых встречах набравшая четыре очка, рассчитывала добиться второй победы и сохранить лидерство в группе 4 Лиги А.

В стане её соперника наблюдалась небольшая вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Мануэль Аканджи и полузащитник Джердан Шакири. Правда, повторный анализ футболиста «Ливерпуля» дал отрицательный результат, и он смог выйти на поле, хотя отыграл только полчаса.

Судьбу противостояния решила грубейшая ошибка вратаря швейцарцев Яна Зоммера, который на 14-й минуте в безобидной ситуации подарил мяч Микелю Мерино. Испанец моментально сориентировался в ситуации и выполнил результативную передачу на Микеля Оярсабаля. Нападающий клуба «Реал Сосьедад» забил уже третий мяч в восьми матчах за сборную.

Впоследствии скорее хозяева могли увеличить преимущество в счёте, чем гости — отыграться. В нескольких эпизодах Зоммеру удалось спасти свою команду и тем самым несколько реабилитироваться за свой досадный промах. Швейцария же за все 90 минут нанесла лишь один удар в створ чужих ворот.

Таким образом, испанцы одержали вторую победу подряд в Лиге наций и до 15 матчей продлили беспроигрышную серию (11 побед и четыре ничьих) во всех турнирах, которая длится с 15 ноября 2018-го, когда «красная фурия» уступила Хорватии.

В параллельном матче группы Украина дома ожидаемо уступила Германии — 1:2. Жёлто-синие в преддверии октябрьских встреч столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за коронавируса и травм команда лишилась сразу 12 футболистов, среди которых Александр Зинченко, Евгений Коноплянка и Андрей Пятов.

В сложившихся условиях главному тренеру Андрею Шевченко пришлось вызывать игроков из молодёжной сборной, а место резервного вратаря в товарищеском матче с Францией занял 45-летний Александр Шовковский, который завершил карьеру ещё в 2016-м и в настоящий момент помогает Шевченко в сборной. В крайне ослабленном составе украинцы в среду ничего не смогли противопоставить действующим чемпионам мира — 1:7.

К игре с Германией сумели восстановится два футболиста «Шахтёра» — Марлос и Виктор Коваленко, однако ростер украинской команды всё равно остался предельно экспериментальным. Например, в центре обороны действовали 18-летний Илья Забарный и 21-летний Виталий Миколенко.

Разгрома на этот раз не случилось. Подопечные Шевченко на НСК «Олимпийский» в Киеве действовали строго от обороны и позволили сопернику лишь дважды поразить свои ворота. На 20-й минуте Маттиас Гинтер с линии вратарской замкнул прострел партнёра, а в начале второго тайма Леон Горецка воспользовался грубейшей ошибкой Георгия Бущана, выпустившего мяч из рук. При этом голкипер киевского «Динамо» в целом провёл достойный матч и совершил десять сейвов.

За 15 минут до финального свистка украинцам даже удалось заработать пенальти, который реализовал Руслан Малиновский. Однако на большее сил у них уже не осталось. Германии удалось одержать первую победу в новом сезоне Лиги наций и до девяти матчей продлить беспроигрышную серию во всех турнирах. Украина же потерпела три поражения подряд с общим счётом — 2:13.

27-й гол Йоветича за сборную Черногории

В Лиге С Черногория, попавшая в группу 1, продолжает уверенно набирать очки. Вслед за Кипром и Люксембургом подопечные Фарука Хаджибегича дома обыграли Азербайджан — 2:0. Балканская команда открыла счёт уже на девятой минуте. Стеван Йоветич после подачи углового забил свой 27-й мяч за сборную.

Гости противопоставили сопернику лишь достаточно грубую игру. При этом им так ни разу и не удалось нанести удар в створ ворот Милана Миятовича. Черногорцы же во втором тайме удвоили преимущество, воспользовавшись ошибкой вратаря азербайджанцев Эмила Балаева. Голкипер не сумел зафиксировать мяч после не самого сильного удара Игора Ивановича и выпустил его за линию.

В турнирной таблице группы 1 Азербайджан уступил вторую строчку Люксембургу, набравшему уже шесть очков. Команда Великого герцогства в субботу оказалась сильнее Кипра — 2:0. Дублем в её составе отметился нападающий бельгийского «Васланд-Беверен» Данель Синани, права на которого принадлежат английскому «Норвичу». Весомый вклад в успех внёс и полузащитник «Уфы» Оливье Тилл, который провёл на поле все 90 минут.

Достойное выступление Гибралтара и провал Латвии

В слабейшей Лиге D нельзя не отметить результаты сборной Гибралтара. Команда, которая первый официальный матч провела лишь в 2014-м, начала новый сезон Лиги наций с двух побед подряд. И пусть одержаны они были над не менее скромными Сан-Марино и Лихтенштейном, прогресс подопечных Хулио Сесара Рибаса можно считать очевидным. И лидерство в группе 2 лишь подтверждает это.

А вот латышская национальная команда, напротив, стремительно регрессирует. Если в начале нулевых прибалты считались крепким середняком европейского футбола, а в 2003-м даже впервые в истории пробились в финальную стадию первенства континента, то в последние годы они с трудом набирают очки. В настоящий момент бело-красные занимают лишь 137-е место в рейтинге ФИФА, что вынуждает их играть в слабейшем дивизионе Лиги наций.

Соперниками команды по группе стали Андорра, Мальта и Фарерские острова. Однако после трёх встреч в активе латышей нет ни одной победы — все три матча они свели к ничьей. Так, в субботу коллектив Дайниса Казакевича разошёлся миром с Фарерами — 1:1. Лидерство в квартете 1 с семью очками пока удерживают именно красно-сине-белые, которые близки к повышению в классе и имеют шанс побороться за путёвку на чемпионат мира — 2022.