Германия победила Украину в матче Лиги наций

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Украины в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу сборной Германии принесли голы Маттиаса Гинтера, забившего на 20-й минуте с передачи Антонио Рюдигера, и Леона Горецки, отличившегося на 49-й минуте после ошибки украинского голкипера Георгия Бущана.

Украинская команда ответила голом Руслана Малиновского, реализовавшего пенальти на 76-й минуте.

Для сборной Украины это второе поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций при одной победе, тогда как для Германии эта победа стала первой, два предыдущих матча завершились вничью.

Следующим соперником Украины станет Испания, а Германия сыграет со Швейцарией.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет выездной матч Лиги наций с Турцией в Стамбуле.