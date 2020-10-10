Германия победила Украину в матче Лиги наций

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Сборная Германии одержала победу над национальной командой Украины в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Германия победила Украину в матче Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу сборной Германии принесли голы Маттиаса Гинтера, забившего на 20-й минуте с передачи Антонио Рюдигера, и Леона Горецки, отличившегося на 49-й минуте после ошибки украинского голкипера Георгия Бущана.

Украинская команда ответила голом Руслана Малиновского, реализовавшего пенальти на 76-й минуте.

Для сборной Украины это второе поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций при одной победе, тогда как для Германии эта победа стала первой, два предыдущих матча завершились вничью.

Следующим соперником Украины станет Испания, а Германия сыграет со Швейцарией.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет выездной матч Лиги наций с Турцией в Стамбуле.

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