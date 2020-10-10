Сборная России по футболу сыграет выездной матч Лиги наций с Турцией в Стамбуле

Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш рассказал, что ответный матч группового этапа Лиги наций с национальной командой России пройдёт в Стамбуле.

«Мы будем играть на стадионе «Галатасарая» в Стамбуле. Из-за пандемии трудно передвигаться, мы тоже подвергаем себя риску. Без болельщиков играть грустно, поэтому мы будем играть в Стамбуле, чтобы лишний раз не передвигаться. В будущем планируем играть и в других городах, потому что нужно встретиться со всеми болельщиками», — приводит слова Гюнеша ТАСС.

Стадион «Галатасарая» вмещает 55 тыс. болельщиков. Сборная России прежде не играла со сборной Турции в Стамбуле.

Матч пятого тура группового этапа Лиги наций Турция — Россия запланирован на 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Гюнеш назвал сборную России фаворитом группы в Лиге наций.