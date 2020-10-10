Гюнеш назвал сборную России фаворитом группы в Лиге наций

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Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной командой России.
Гюнеш назвал сборную России фаворитом группы в Лиге наций
  • Reuters

«Мы подходим к матчу со сборной России в довольно хорошем состоянии, но есть свои трудности, связанные с пандемией, микротравмами. В этой ситуации не очень получается удержать ритм, но тем не менее надеюсь, что завтра мы выйдем в хорошем состоянии и сможем одержать победу», — приводит слова Гюнеша ТАСС.

Он подчеркнул, что его команда выходит на каждую игру с целью одержать победу.

«Конечно, у нас сильный противник — фаворит группы. Со сборной России мы играли уже не раз и сейчас постараемся сделать всё, что от нас зависит. Хоть мы проиграли венграм дома, завтра в первую очередь постараемся показать красивый футбол», — добавил специалист.

Матч Россия — Турция состоится 11 октября в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов раскрыл глобальные задачи сборной России.

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