«Планировали пригласить Сафонова»: Черчесов и Дзюба о матче с Турцией, случаях COVID-19 в сборной и поддержке фанатов
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Черчесов: «Турки по сравнению с сентябрём находятся в лучших кондициях»
— Насколько удалось проанализировать прошедший матч со Швецией, как сложилась подготовка к следующей игре?
— Вчера были разбор игры со Швецией и восстановительная тренировка. Внимательно посмотрели, было много хороших вещей, были и не очень, которые мы в рабочем порядке разобрали. Но так как нам предстоит новый матч, то не заостряли внимание на прошедшем, а уже переключились на следующую встречу.
— Насколько удалось изучить сборную Турцию?
— Мы смотрели её игры с сербами и венграми, прошедшие в сентябре. Вчера тренерский штаб посмотрел матч с немцами, сегодня покажем команде моменты с него. В каждой сборной бывают некоторые перестановки, но турки по сравнению с сентябрём находятся в лучших кондициях, потому что у них уже стартовал чемпионат.
— Как будете решать вопросы с отсутствием целой группы игроков, к которым теперь добавился Марио Фернандес?
— Мы не первая команда, которая столкнулась с заражением игроков. Будем решать. Вместо Джикии вызвали Максима Беляева, Фернандесу будем искать замену внутри команды, для этого есть несколько вариантов. Есть ещё вечер и целый день завтра, постараемся принять оптимальное решение.
— Вы впервые использовали Кудряшова в центре обороны в схеме с четырьмя защитниками. Получился ли эксперимент удачным? Планируете в дальнейшем его использовать в этой роли?
— Это не было экспериментом. Федя последние игры в клубе провёл на этой позиции. У нас он играл так в первый раз и провёл качественный матч. У нас появилась ещё одна опция в этой позиции. Текущая ситуация подбросила нам некоторые вопросы, и отсюда появляются варианты использования игроков. Кудряшов сыграл хороший матч.
— Почему именно сейчас в сборную был вызван в сборную Матвей Сафонов, до того, как закончился отборочный цикл у молодёжной сборной?
— Есть главная сборная, есть молодёжная, и все решают свои задачи. Тренер молодёжки всегда знает наши предпочтения. Пока она не решила свои задачи, мы старались никого из неё не брать. Вчера она уже практически добилась своего, а у нас из-за болезни выбыл Маринато Гилерме. Мы планировали пригласить Сафонова и сделали это. Со стороны кажется одно, а изнутри другое. Сейчас все будут говорить о его вызове. А что было бы, если бы я пригласил его 28 сентября, до ответственейшего матча «Краснодара» в Лиге чемпионов? Все бы это обсуждали, ему бы звонили родители, все бы его поздравляли. Неизвестно, чем бы тогда закончилась игра с ПАОКом. Всегда надо всё учитывать, мы стараемся всё обхватить, чтобы не навредить ни себе, ни молодёжке, ни «Краснодару». Сафонов уже органично влился в коллектив, как будто он давно с нами.
— Стоит ли ждать новых игроков в сборной?
— На данный момент мы готовимся с теми игроками, которые есть в расположении. Перед матчем с Венгрией снова будут тесты от УЕФА, и что они покажут, мы не знаем. Надеемся, что все игроки будут на месте, а Джикия, Фернандес и Гилерме будут в строю. Если будут отрицательные тесты, то, может быть, снова их пригласим. Будем смотреть на их состояние.
— Насколько для вас принципиально попасть во вторую корзину при жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира?
— Для нас это принципиально, мы это не раз обсуждали. У нас есть турнирные задачи в Лиге наций, есть также глобальные задачи, которые стоят за матчами с Турцией и Венгрией. Их никто не отменял, их надо решать.
— Как вы и команда отреагировали на новость о смерти бывшего игрока сборной России Василия Кулькова?
— Это неприятное событие. Выражаем наши соболезнования, мои личные и от сборной. Мы вместе играли, становились чемпионами. Примем эту новость, как есть, пусть земля ему будет пухом.
— На матчи сборной снова могут приходить болельщики. Что они значат для команды?
— Стадион «Динамо» хорошо нас принял в матче с Сербией, теперь и зрители появятся. Акустика там хорошая, мы хотим, чтобы болельщики максимально заполнили стадион и поддержали нас. Команда просила передать, что мы всех очень ждём.
Дзюба: «Решение Черчесова дать сыграть таймик было гениальным»
— Как команда провела время между матчами со Швецией и Турцией?
— У нас была теория, мы проанализировали всё, что произошло, сделали работу над ошибками. Уже смотрим в будущее, потому что впереди очень непростой соперник. Ждём с нетерпением следующего матча, так как результат нас не устроил.
— Является ли для вас показательным, что Турция смогла в выездном товарищеском матче забить три мяча Германии?
— В любом случае забить три мяча Германии дорогого стоит, хотя были не основные составы. Мы прекрасно понимаем это. Вечером будет теория по Турции, будем знать, что, где и как. Турки сейчас в хорошей форме, сборная стала сильнее с тех пор, когда мы в последний раз с ней встречались. Тем интереснее будет игра, всех просим нас поддержать.
— Вы поздравили Александра Соболева с первым голом в сборной? Как оцените его игру на своей позиции?
— Конечно же, я сразу поздравил с голом. Мы стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения. Я помню свой дебютный гол за сборную, это большое событие для любого футболиста. Я рад за Соболева. Оценивать его игру не могу, для этого есть тренерский штаб, а я всего лишь игрок. Дальше всё будет зависеть от него. Я поздравлял не только Соболева, но и других ребят, например, Андрея Мостового, потому что это был его дебют за сборную.
— Как сборная встретила дозаявленных Максима Беляева и Матвея Сафонова?
— Я знаю Беляева, и с Сафоновым удалось пообщаться. Очень рад за ребят. Матвей мне вообще очень импонирует как вратарь. Всегда рад видеть ребят, для всех двери в сборную открыты. У нас отличный коллектив, и это главное.
— Как себя чувствуете с учётом плотного графика сборной и клуба?
— Спасибо за беспокойство. Это было гениальное решение Черчесова дать мне сыграть один таймик и готовиться дальше. Не волнуйтесь, силы есть. Сколько надо, столько и будем играть. Силы и здоровье позволяют.
— Что для вас значит поддержка болельщиков, которые теперь могут приходить на матчи сборной?
— Мы действительно всех ждём. Кто может, приходите на стадион, остальные, пожалуйста, поддержите нас у телевизора. Нам очень нужна ваша поддержка в связи с пандемией. Мы соскучились по эмоциям и антуражу. Со своей стороны постараемся вас порадовать. Всем нам удачи завтра.
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