Разгром Эстонии и подарок от Сербии: как российская молодёжка почти обеспечила себе выход в финал чемпионата Европы

Молодёжная сборная России по футболу разгромила команду Эстонии со счётом 4:0 в отборочном турнире чемпионата Европы до 21 года. Подопечные Михаила Галактионова практически обеспечили себе выход в финальную стадию, так как в другом матче преследующая их Польша проиграла Сербии. Теперь россиянам достаточно обыграть Латвию в последнем матче квалификации.

Молодёжная сборная России по футболу практически гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы, который пройдёт следующим летом в Венгрии и Словении. Подопечные Михаила Галактионова разгромили Эстонию со счётом 4:0, и теперь им достаточно обыграть в последнем матче Латвию, чтобы спустя восемь лет вновь принять участие в первенстве Старого света для игроков до 21 года.

Турнирное положение российской молодёжки до матча с эстонцами было весьма тяжёлым. Она лидировала в группе, но имела всего одно очко преимущества над Польшей, у которой в запасе оставалось на одну игру больше. Выход в финальную стадию гарантированно получает только одна команда, и чтобы остаться первыми, россиянам было недостаточно самим обыграть Эстонию и Латвию. Им ещё приходилось надеяться на то, что поляки до конца квалификации потеряют хотя бы три очка.

Конечно, оставался ещё вариант, при котором сборная России могла бы пробиться на чемпионат Европы со второго места в группе. Но эта возможность будет только у пяти команд из девяти. Гарантировать себе выход в финальный турнир таким образом ещё сложнее, так как многое бы зависело от итогового положения других участников квалификации.

Хотя российская молодёжка и оказалась в ситуации, когда уже не всё зависит от неё самой, обыгрывать у себя дома Эстонию и набирать три очка она была обязана. Встреча проходила на «Арене Химки», и впервые за 11 месяцев за игрой команды могли наблюдать зрители на трибунах.

Галактионову из-за кадровых проблем пришлось сделать несколько перестановок по сравнению с сентябрьскими матчами. Не могли помочь команде Наиль Умяров, Николай Рассказов и Максим Глушенков. В итоге защитник Наир Тикнизян дебютировал в молодёжной сборной, а полузащитники Вячеслав Грулёв и Артём Голубев впервые вышли на поле с первых минут. Зато смог вернуться в основной состав Фёдор Чалов, сразу вставший на острие атак.

У гостей тоже хватало проблем — у них не было основного вратаря, а некоторые игроки могли бы ещё выступать за юношескую сборную. В результате россиянам никто не мешал безостановочно атаковать, и первый гол стал лишь делом времени. Уже на восьмой минуте Грулёв пробил головой после навеса Ивана Облякова, и защитник Магнус Виллота перевёл мяч в свои ворота.

Вскоре Чалов отдал пас пяткой Константину Кучаеву, который в одно касание удвоил счёт. Не прошло и полтайма, как нападающий ЦСКА сам поразил чужие ворота. Россияне заработали пенальти, и Чалов смог впервые с июля увидеть свою фамилию на табло. До перерыва форвард отличился вновь, красиво пробив после кросса Тикнизяна. Во втором тайме российская молодёжка продолжала наступать, но счёт 4:0 не изменился даже после пенальти, который попытался исполнить Иван Игнатьев.

После окончания матча подопечные Галактионова узнали, что их старания могли и не пропасть даром. В это время завершился первый тайм матча Сербии и Польши, в котором главные конкуренты россиян неожиданно оказались в роли догоняющих. Хотя сербы уже потеряли возможность пробиться в финальную стадию, они вели со счётом 1:0 благодаря голу Велько Николича.

Ни до, ни после перерыва поляки так ничем и не смогли ответить. Они 16 раз били по воротам и семь раз попали в створ, но никто не пробил Джордже Петровича. Сборная Польши потерпела поражение с минимальным счётом и потеряла как раз те самые три очка, от которых так зависела судьба российской команды.

Теперь подопечные Галактионова снова могут самостоятельно решать, будут ли они среди участников чемпионата Европы или нет. 13 октября они сыграют в Риге со сборной Латвии, которая пока не выиграла ни одного матча и занимает последнее место в группе с четырьмя очками. Победа гарантирует россиянам первое место в группе. Если же поляки снова потеряют очки, на этот раз во встрече с болгарами, то россиянам даже не понадобится обыгрывать прибалтов.

Правда, с Латвией уже не сыграет основной вратарь российской молодёжки Матвей Сафонов. Вскоре после победы над Эстонией он был вызван во взрослую сборную на матч Лиги наций с Турцией. Вместо него защищать ворота в отборе на первенство Европы придётся Александру Максименко.