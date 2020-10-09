СМИ: Сафонов и Евгеньев могут быть вызваны в основную сборную России

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник «Динамо» Роман Евгеньев, участвующие в сборе молодёжной сборной России по футболу (U-21), могут быть вызваны в состав основной национальной команды.
СМИ: Сафонов и Евгеньев могут быть вызваны в основную сборную России
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, Сафонов и Евгеньев утром 9 октября сдали тесты на коронавирус в расположении основной национальной команды.

Отмечается, что их планируется вызвать на предстоящие матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией, которые пройдут 11 и 14 октября соответственно.

Оба футболиста приняли участие в прошедшем вечером 9 октября матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года среди игроков до 21 года.

Ранее Станислав Черчесов сообщил, что Маринато Гилерме и Георгий Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией.

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