СМИ: Сафонов и Евгеньев могут быть вызваны в основную сборную России
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, Сафонов и Евгеньев утром 9 октября сдали тесты на коронавирус в расположении основной национальной команды.
Отмечается, что их планируется вызвать на предстоящие матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией, которые пройдут 11 и 14 октября соответственно.
Оба футболиста приняли участие в прошедшем вечером 9 октября матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года среди игроков до 21 года.
Ранее Станислав Черчесов сообщил, что Маринато Гилерме и Георгий Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией.