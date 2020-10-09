Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в отборе на Евро-2021

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года среди игроков до 21 года (U-21).

Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Российская команда вышла вперёд уже на восьмой минуте из-за автогола Магнуса Виллоты.

В составе сборной России на 13-й минуте забил Иван Обляков, отличившийся с передачи Константина Кучаева. На 21-й минуте Фёдор Чалов реализовал пенальти, а на 40-й забил с передачи Наира Тикнизяна.

На 77-й минуте Иван Игнатьев не сумел реализовать 11-метровый в ворота эстонцев.

По итогам девяти матчей сборная России возглавляет отборочную группу 5, набрав 20 очков. На втором месте — сборная Польши, набравшая 16 очков за семь игр.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной в матче со Швецией.