Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в отборе на Евро-2021
- ©rfs.ru
Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Российская команда вышла вперёд уже на восьмой минуте из-за автогола Магнуса Виллоты.
В составе сборной России на 13-й минуте забил Иван Обляков, отличившийся с передачи Константина Кучаева. На 21-й минуте Фёдор Чалов реализовал пенальти, а на 40-й забил с передачи Наира Тикнизяна.
На 77-й минуте Иван Игнатьев не сумел реализовать 11-метровый в ворота эстонцев.
По итогам девяти матчей сборная России возглавляет отборочную группу 5, набрав 20 очков. На втором месте — сборная Польши, набравшая 16 очков за семь игр.
Ранее Станислав Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной в матче со Швецией.