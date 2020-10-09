Газизов: Соболев доказывает, что не зря вызывается в сборную России

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказал мнение об игре форварда команды Александра Соболева за сборную России в контрольном матче со Швецией.

«Соболев — молодец, красавец! Доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком», — приводит слова Газизова ТАСС.

Он также высказал мнение об игре сборной в целом.

«Я видел динамику, видел, чего хотел главный тренер сборной. В таких матчах больше смотрят не на результат, а на другие аспекты. По крайней мере я их увидел. Чего ждать от следующих матчей? Мы должны всегда верить в Станислава Саламовича и наших ребят, у меня сомнений в сборной России и её тренерском штабе нет никаких», — добавил гендиректор «Спартака».

Сборная России проиграла Швеции со счётом 1:2. Единственный мяч за российскую команду забил Соболев, отличившийся на второй компенсированной ко второму тайму минуте, в дебютном для себя матче.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной в матче со Швецией.