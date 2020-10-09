Три серии пенальти, победа Грузии над Белоруссией и успех сербов: чем завершились матчи плей-офф квалификации Евро-2020

Сборная Грузии с минимальным счётом обыграла Белоруссию благодаря голу экс-полузащитника «Краснодара» Торнике Окриашвили с пенальти. Дубль Сергея Милинковича-Савича помог Сербии в дополнительное время одолеть Норвегию. А Словакия, Шотландия и Северная Ирландия одержали победы в серии пенальти. Как прошли эти и другие полуфинальные матчи плей-офф квалификации Евро-2020 — в материале RT.

Два гола Венгрии со стандартов и дубль Сигурдссона

Соперник сборной России по групповому этапу Лиги наций — Венгрия — пробилась в финал квалификации Пути А за право сыграть на Евро-2020. Подопечные Марко Росси на выезде обыграли Болгарию — 3:1.

Любопытно, что хозяева превзошли соперника как по количеству ударов (11:8), так и по числу ударов створ (5:4), но всё же уступили. Победить гостям помогли стандартные положения.

В первом тайме Вилли Орбан точно пробил головой после подачи углового. А на старте второй половины встречи болгары пропустили курьёзный мяч от Жолта Кальмара после прямого удара со штрафного. Окончательно все вопросы об исходе встречи снял вышедший на замену Неманья Николич. В оставшееся до финального свистка время сборной Болгарии удалось лишь забить гол престижа усилиями Георги Йомова.

За путёвку на Евро-2020 в «группу смерти» к Португалии, Франции и Германии команда Венгрии поспорит с Исландией, которая дома оказалась сильнее Румынии — 2:1. Последняя же пополнила число стран-хозяек первенства континента, которые не примут участие в турнире.

При этом подопечные Мирела Рэдой проиграли по делу — за 90 минут матча они нанесли лишь один удар в створ. Александру Максим по истечении часа встречи реализовал пенальти.

К этому моменту хозяева отличились дважды. Оба мяча записал на свой счёт полузащитник «Эвертона» Гилфи Тор Сигурдссон. Сначала он, собрав вокруг себя нескольких защитников соперника, аккуратно катнул мяч в ближний угол, а затем, получив передачу в штрафной, спокойно пробил в дальний. Также стоит отметить, что в составе «викингов» всю игру провёл защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон.

Промах Вишчи и сейв Родака

В плей-офф квалификации Пути B матчи выдались гораздо более напряжёнными, и победителей удалось определить лишь в серии пенальти.

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Северная Ирландия, четыре года назад впервые в истории принявшая участие в финальной стадии чемпионата Европы, достаточно неожиданно в гостях переиграла Боснию и Герцеговину. Причём в Лиге наций-2018 команды играли в одной группе, и тогда боснийцы дважды обыграли соперника (2:1, 2:0).

Удачно для балканцев начался и отчётный матч. Уже на 13-й минуте полузащитник «Милана» Раде Крунич открыл счёт после передачи от лицевой. Однако развить преимущество хозяевам не удалось, а в начале второго тайма Ниэлл Макгинн восстановил равновесие на табло.

В результате всё решалось в серии пенальти, главным героем которой стал североирландский вратарь Бэйли Пикок-Фаррел. В начале футбольной лотереи он вызвал гнев Миралема Пьянича, который после реализованного пенальти пнул мяч в голкипера «Бёрнли», а затем парировал удар Хариса Хайрадиновича. Подошедший к мячу следующим у боснийцев Эдин Вишча сам не попал в створ. Ирландцы были неточны лишь раз.

Таким образом, сборная Боснии и Герцеговины с Пьяничем и Эдином Джеко вновь потеряла шанс пробиться на крупный турнир.

Финал Пути B мог превратиться в дерби, однако Ирландия в серии пенальти уступила Словакии. Причём в этой встрече соперники так и не сумели распечатать ворота друг друга до финального свистка, хотя создали ряд опасных моментов.

В серии одиннадцатиметровых нервы оказались крепче у словаков, которые реализовали все четыре своих попытки, в то время как ирландцы — только две. Отличный матч провёл резервный вратарь победителей Марек Родак, который подменил травмированного Мартина Дубравку.

Первая победа Шотландии в серии пенальти и дебютный гол Норманна за сборную

В серии пенальти определился и один из финалистов квалификации в Пути С. Сборные Шотландии и Израиля за 120 минут так и не смогли поразить ворота друг друга. Любопытно, что суммарно они нанесли 29 ударов, но лишь один из них пришёлся в створ.

Причём хозяева, которые из-за коронавируса остались без трёх ведущих исполнителей (Стюарт Армстронг, Киран Тирни и Сайрус Кристи), едва не вырвали победу после подачи последнего углового. Лиам Купер с близкой дистанции головой пробил в штангу.

Но в серии пенальти шотландцы всё же оказались сильнее. Они реализовали все пять попыток, а соперник — четыре. Причём не забил главный бомбардир израильтян Эран Захави, удар которого парировал Дэвид Маршалл.

Шотландцы же, как пишет журналист Саймон Чемберс, впервые в своей истории выиграли серию пенальти. Теперь от того, чтобы в третий раз пробиться в финальную стадию чемпионата Европы, их отделяет матч с Сербией.

Балканцы в своём полуфинале плей-офф на выезде одолели молодую команду Норвегии с Мартином Эдегором и Эрлингом Холандом — 2:1.

Более опытный коллектив Любиши Тумбаковича сходу завладел преимуществом, но команды обменивались острыми эпизодами. Так, ближе к перерыву Александар Митрович чудом не попал по пустым воротам с близкого расстояния. Впрочем, за несколько минут до этого защитник вынес мяч с линии после выстрела Холанда в упор.

Во втором тайме Сербия продолжала атаковать, но открыть счёт сумела только, когда на поле появилась главная звезда команды Сергей Милинкович-Савич. Полузащитник «Лацио» вышел на замену за десять минут до конца основного времени и первым же касанием отправил мяч в створ. Вскоре норвежцам удалось отыграться. Дебютным голом в составе скандинавов отметился футболист «Ростова» Матиас Норманн.

Однако в дополнительное время подопечные Тумбаковича всё же вырвали победу. Милинкович-Савич оформил дубль, забив по-настоящему красивый гол. С близкого расстояния он неожиданно черпачком перебросил мяч через вратаря, который уже начал заваливаться назад.

Сейвы Хаткевича и успех 37-летнего Пандева

Весьма любопытно было наблюдать и за квалификацией в Пути D, ведь все четыре её участника ни разу не принимали участие в крупном турнире. А в одном из противостояний сошлись две сборные с постсоветского пространства — Грузия и Белоруссия.

Встреча в Тбилиси до последнего находилась под угрозой срыва из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, но всё же состоялась, хотя и при пустых трибунах. А гости из-за сомнительного теста на коронавирус лишились одного из своих лидеров Станислава Драгуна.

В результате хозяева, считавшиеся фаворитами, открыли счёт уже на седьмой минуте. Экс-полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили заработал пенальти и сам его реализовал.

В дальнейшем подопечные Владимира Вайсса не раз могли упрочить преимущество, а наиболее активен в их рядах был полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Но выше всяких похвал на последнем рубеже действовал опытный вратарь «Ислочи» Егор Хаткевич.

Белорусы до чужих ворот практически не добирались и так и не сумели нанести ни одного удара в створ. Самый опасный момент в середине второго тайма упустил вышедший на замену Дмитрий Подстрелов, который первым же касанием пробил выше цели с линии вратарской.

А вот косовары, которые прилично провели отборочный турнир Евро-2020 и едва не пробились в финальную стадию напрямую из группы с Англией и Чехией, в полуфинале Пути D на выезде уступили Северной Македонии — 1:2.

Причём 80 минут на поле в составе победителей провёл главная звезда македонского футбола 37-летний нападающий Горан Пандев. На закате карьеры ветеран сохраняет шанс поехать на первый крупный турнир в составе родной сборной.