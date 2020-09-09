Ремейк финала ЧМ-2018, 12-й успех Бельгии подряд, 100-й и 101-й голы Роналду: чем запомнились матчи 2-го тура Лиги наций

Сборная Франции обыграла Хорватию со счётом 4:2, а Эдуарду Камавинга стал самым молодым дебютантом сборной за 106 лет. Бельгия разгромила Исландию и одержала 12-ю победу подряд во всех турнирах, а Криштиану Роналду первым из европейцев забил более 100 мячей за национальную команду. Англия и Дания сыграли вничью, а Азербайджан прервал безвыигрышную серию из десяти встреч.

Повторение финала ЧМ-2018 и гол защитника «Зенита»

На «Стад де Франс» состоялся ремейк финала чемпионата мира 2018 года, в котором встретились сборные Франции и Хорватии. Как и в России, трёхцветные одержали победу со счётом 4:2 и продлили успешную серию в Лиге наций. В составе хозяев одним из главных героев стал Антуан Гризманн. Сначала форвард «Барселоны» точным ударом завершил великолепную комбинацию, а затем ассистировал Дайо Упамекано. Оливье Жиру реализовал пенальти и забил 40-й мяч за национальную команду, а ещё один гол был записан на голкипера «шашечных» Доминика Ливаковича.

И это при том, что именно хорваты открыли счёт. Уже на 16-й минуте Деян Ловрен отличился после розыгрыша углового, причём сделал это довольно нестандартно. Он не стал играть головой, а принял мяч, эффектным финтом убрал французского защитника и ударил по воротам. Для защитника «Зенита» этот гол стал четвёртым за сборную. Впоследствии своё имя на табло зажёг Йосип Брекало, но на большее серебряных призёров мундиаля не хватило.

Помимо прочего, встреча запомнилась сразу двумя дебютами. Защитник «Рубина» Филип Уремович впервые сыграл за сборную Хорватии, а полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга стал самым молодым дебютантом Франции за 106 лет и третьим — в истории. На момент матча ему исполнилось 17 лет 10 месяцев. А в более юном возрасте футболку трёхцветных примеряли лишь Морис Гастиге (17 лет 4 месяца) в 1914-м и Жюльен Вербруже (16 лет 10 месяцев) — в 1906-м.

Дубль Роналду и травма Силвы

В параллельном матче Португалия уверенно разобралась с Швецией. При этом главным событием стало возвращение на поле Криштиану Роналду, пропускавшего предыдущую игру из-за инфекции на пальце правой ноги. Форвард «Ювентуса» не только появился в стартовом составе, но и оформил дубль, записав на свой счёт 100-й и 101-й голы за национальную команду. Благодаря этому, он стал первым европейским футболистом, забившим более 100 мячей за сборную. Лидерство по этому показателю удерживает иранец Али Даеи (109 голов).

При этом половину встречи гости провели в большинстве. Ещё в концовке первого тайма хавбек скандинавов Густав Свенссон получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Примечательно, что именно с этого стандарта и отличился Роналду. Для Криштиану этот гол со штрафного стал 57-м в карьере и 10-м — за сборную. Правда, не обошлось и без ложки дёгтя, которой стала травма Бернарду Силвы. Хавбек «Манчестер Сити» отыграл примерно четверть матча, после чего был заменён на Гонсалу Гедеша.

Два гола Батшуайи и возвращение Де Брёйне

Сборная Бельгии не оставила шансов команде Исландии и одержала 12-ю победу подряд не только в очном противостоянии, но и во всех турнирах. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли все матчи квалификации Евро-2020 и дважды взяли верх в Лиге наций. А их последнее поражение датировано 18 ноября 2018-го, когда они уступили швейцарцам. Примечательно, что на 10-й минуте «красные дьяволы» оказались в роли догоняющих вследствие курьёзного гола Холмберта Фридьонссона, но затем пять раз поразили ворота соперника. Миши Батшуайи оформил дубль, а по голу на свой счёт записали Аксель Витсель, Дрис Мертенс и Жереми Доку.

Одним из героев матча стал Кевин Де Брёйне. Лучший игрок АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) пропустил встречу с Данией, но в этой был главным конструктором атак «дьяволов» и дважды выступил в роли ассистента. В его послужном списке стало 34 результативных передачи, что помогло ему укрепиться на первом месте в истории Бельгии по данному показателю. На одну меньше в активе Эдена Азара.

Нулевая ничья в Копенгагене и дебют четырёх англичан

Встреча между командами Дании и Англии получилась на редкость закрытой и завершилась нулевой ничьей. И это при том, что за 90 минут коллективы нанесли суммарно 17 ударов по воротам, четыре из которых пришлись в створ. До настоящего момента лишь одна игра между противниками завершалась без забитых мячей. Примечательно, что это произошло именно на чемпионате Европы 1992 года, который впоследствии стал триумфальным для скандинавской сборной.

В отсутствие голов, самым значимым событием стало появление на поле сразу четырёх дебютантов в составе сборной Англии. Конор Коди и Калвин Филлипс вышли с первых минут, а впоследствии шанс проявить себя получили Джек Грилиш и Энзли Мейтленд-Найлз. В последний раз подобное происходило в октябре 1962 года, когда свои первые матчи за «трёх львов» провели Рэй Чарнли, Крис Кроу, Майк Хеллавелл и Алан Хинтон.

Окончание неудачной серий Азербайджана и гол форварда «Тамбова»

Сборная Азербайджана в гостях взяла верх над командой Кипра и прервала неудачную серию, которая длилась с ноября 2018 года. После победы над Фарерскими островами «страна огней» потерпела девять поражений и однажды сыграла вничью. Причём отобрать очки тогда неожиданно удалось у Хорватии. На этот раз всё решил один гол, автором которого стал 29-летний Максим Медведев.

Удачным этот игровой день стал и для Армении, которая одержала первую победу за год. Подопечные Хоакина Капарроса на своём поле обыграли эстонцев, а Александр Карапетян принял участие в обеих результативных атаках. Сначала нападающий «Тамбова» замкнул передачу ещё одного футболиста РПЛ — Аршака Коряна из «Химок», а затем помог отличиться Вбеймару Ангуло.

Сборная Грузии не смогла справиться с Македонией и одержать вторую побед подряд в Лиге наций. И это при том, что она вышла вперёд уже на 13-й минуте, а большую часть второго тайма провела в большинстве. За шесть минут две жёлтые карточки получил Висар Муслиу и покинул поле «Динамо Арены». У хозяев в роли бомбардира выступил экс-полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, а паритет восстановил Стефан Ристовски.