Де Брёйне стал лучшим игроком года АПЛ по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) назвала лучшего игрока года в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщается на странице ассоциации в Twitter, лучшим по итогам прошлого сезона стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

Помимо бельгийца, на награду претендовали Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джордан Хендерсон, Садио Мане и Рахим Стерлинг.

В прошлом сезоне де Брёйне провёл 35 матчей в АПЛ, забил 13 мячей и отдал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось, что двое футболистов «Манчестер Сити» заболели коронавирусом.