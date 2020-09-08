Де Брёйне стал лучшим игроком года АПЛ по версии PFA
- Reuters
Как сообщается на странице ассоциации в Twitter, лучшим по итогам прошлого сезона стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.
Помимо бельгийца, на награду претендовали Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джордан Хендерсон, Садио Мане и Рахим Стерлинг.
В прошлом сезоне де Брёйне провёл 35 матчей в АПЛ, забил 13 мячей и отдал 20 голевых передач.
Ранее сообщалось, что двое футболистов «Манчестер Сити» заболели коронавирусом.