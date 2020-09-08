Роналду стал вторым футболистом в истории, забившим 100 мячей за сборную

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Швеции.

Португалец забил мяч прямым ударом со штрафного.

CRISTIANO RONALDO'S BEAUTIFUL FREE KICK TO SCORE 100TH PORTUGAL GOAL!!!pic.twitter.com/VaKB55qfIR — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) September 8, 2020

Для 35-летнего Роналду этот гол стал 100-м в составе сборной Португалии. Криштиану стал вторым футболистом в истории, которому удалось достигнуть отметки в 100 забитых мячей за сборную и первым в европейском футболе. Больше всех голов за свою национальную команду забил иранец Али Даеи — 109.

Ранее Сантуш рассказал о состоянии подхватившего инфекцию Роналду.