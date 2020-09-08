Франция обыграла Хорватию в матче Лиги наций

В рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции победила команду Хорватии.

Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе сборной Франции забивали Антуан Гризманн, Деотшанкюль Юпамекано и Оливье Жиру. Ещё один мяч в свои ворота срезал Даниэль Ливакович. У гостей отличились Деян Ловрен и Йосип Брекало.

Франция выиграла второй матч подряд на старте турнира, хорваты потерпели второе поражение в двух матчах.

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