Победа Италии в Нидерландах, дубль Холанда и успехи легионеров «Локомотива»: чем запомнились матчи 2-го тура Лиги наций

Сборная Италии одержала победу над Нидерландами во 2-м туре группового этапа Лиги наций благодаря голу Николо Бареллы. Передача Мацея Рыбуся позволила Польше обыграть Боснию и Герцеговину. Эрлинг Холанд оформил дубль и помог Норвегии разгромить Северную Ирландию со счётом 5:1. Чехия после смены состава из-за вспышки коронавируса в команде проиграла Шотландии. Гол Виталия Лисаковича принёс три очка Белоруссии по итогам матча с Казахстаном. RT рассказывает об итогах матчей, прошедших в понедельник.

Победа Италии с правильным составом

В центральном матче понедельника в Лиге наций сборная Нидерландов принимала итальянцев. И по сравнению с игрой против Босниии и Герцеговины подопечных Роберто Манчини было не узнать. Тренер поменял половину стартового состава и на этот раз не забыл включить в него Джорджо Кьеллини. Выпустил он с первых минут и Чиро Иммобиле, чьё отсутствие на поле на протяжении большей части первого матча вызывало нарекания со стороны болельщиков.

Наставник голландцев Дуайт Лодевейгс, напротив, решил не вносить серьёзных изменений после победы над Польшей. Он лишь заменил автора единственного гола в той игре Стивена Бергвейна на новичка «Манчестер Юнатйед» Донни ван де Бека.

Перестановки Манчини сделали своё дело. В первом тайме итальянцы полностью переигрывали хозяев поля и имели несколько отличных моментов, чтобы открыть счёт. Особенно запомнился удар боковыми ножницами Николо Дзаньоло, после которого мяч пролетел над перекладиной. Правда, полузащитнику «Ромы» вскоре пришлось покинуть поле из-за травмы. На гол гости всё-таки наиграли и открыли счёт в компенсированное к первому тайму время. Быструю комбинацию, начатую на левом фланге, завершил удар Николо Бареллы с передачи Иммобиле.

После перерыва голландцы предприняли попытки отыграться, но каждый раз им приходилось иметь дело с Джанлуиджи Доннаруммой, который упорно не хотел пропускать. Старались нарастить преимущество и итальянцы, однако все их моменты остались без реализации. Особенно обидно должно было быть Мойзе Кину, который не попал по пустым воротам в добавленное время. Но и одного гола подопечным Манчини хватило, чтобы не только увезти три очка из Амстердама, но и возглавить свою группу.

Первый успех Польши и голевая передача Рыбуся

Сравняться с Италией могла бы Босния и Герцеговина, принимавшая команду Польши. Первые полчаса матча действительно казалось, что гостям снова будет не на что рассчитывать без Роберта Левандовского. Стартовый натиск хозяев поля увенчался пенальти, который реализовал Харис Хайрадинович.

Но после этого полякам удалось развернуть игру на 180 градусов. На последних минутах первого тайма они закрепились у ворот Асмира Беговича и сравняли счёт — после розыгрыша углового забил капитан сборной Камил Глик.

После перерыва балканцы так и не оправились от пропущенного мяча и продолжили невнятную игру, итогом которой стал пропущенный гол на 67-й минуте. Мацей Рыбусь удачно навесил с фланга на голову Камила Гросицки, и тот принёс сборной Польши первую победу в Лиге наций — два года назад ей не удалось ни разу взять верх над соперниками по группе.

Результативность Холанда и румынская реализация

До нынешнего розыгрыша Лиги наций у главной норвежской звезды Эрлинга Холанда не было ни одного гола за сборную. Теперь же на его счету уже три мяча, благодаря которым он вышел в лидеры бомбардирской гонки турнира. Первый он забил в проигранном Австрии матче, а ещё два помогли в понедельник разгромить Северную Ирландию на её поле.

Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу скандинавов. Форвард «Боруссии» дважды отличился с игры, сначала точно пробив издали, а потом убежав в быстрый прорыв. Дублем также отметился Александр Сёрлот, а положил начало разгрому Мохамед Эльюнусси, отличившийся уже на второй минуте. Ирландцы ответили лишь голом Патрика Макнейра. В последний раз они пропускали пять мячей 18 лет назад в матче с Испанией.

В другом матче первой группы Лиги B Австрия принимала Румынию. Поединок также выдался результативным. Хозяева поля сыграли первым номером и заметно превзошли соперника по контролю мяча и ударам по воротам, однако всё равно потерпели поражение. На два точных удара австрийцев румыны ответили тремя голами, при том что всего они попали в створ чужих ворот лишь четыре раза. Благодаря трём заработанным очкам подопечные Мирела Рэдоя возглавили свой квартет как минимум до октябрьских матчей.

Поражение Чехии после смены состава и упущенная победа Словакии

Сборную Чехии после победы над Словакией накрыла вспышка коронавируса, зафиксированная среди персонала команды. Из-за этого главному тренеру Давиду Голубеку пришлось распустить игроков по клубам и перед встречей с Шотландией набрать совершенно новых футболистов из местного чемпионата.

Обновлённая чешская команда смогла открыть счёт уже на 11-й минуте. Якуб Пешек отличился с передачи Станислава Тецля, который был одним из двух игроков в этом составе, ранее надевавшим экипировку сборной. Однако неопытным чехам было всё-таки практически невозможно противостоять сыгранным шотландцам. В итоге сначала Линдон Дайкс сравнял счёт, а в начале второго тайма Райан Кристи реализовал пенальти. Островитяне продлили беспроигрышную серию до пяти матчей и заодно возглавили свой квартет в Лиге наций.

Разделить с шотландцами лидерство в группе могла бы сборная Израиля, однако она едва спаслась от поражения во встрече со Словакией. Гости открыли счёт на 14-й минуте благодаря голу бывшего нападающего «Оренбурга» Михала Дюриша и вели почти до самого финального свистка. Но хозяева поля приложили столько усилий, чтобы добыть хотя бы одно очко в этом матче, что в компенсированное время были вознаграждены голом Илая Эльмкиса.

Статус-кво в лиге C

Пятый игровой день Лиги наций начинался с матча в Алма-Ате, где сборная Казахстана принимала Белоруссию. В первом тайме голов зафиксировано не было, а вскоре после перерыва счёт открыли гости. Знакомый болельщикам «Томи» защитник Максим Бордачёв точно ударил из угла штрафной на 53-й минуте.

Казахстанцам удалось быстро догнать соперника благодаря ошибке вратаря белорусов Александра Гутора. Он не удержал мяч после дальнего удара, а на добивании сыграл Абат Аимбетов. Матч так и закончился бы вничью, если бы не ответная оплошность хозяев поля. Гафуржан Суюмбаев при выносе из аута отправил мяч прямо на ход Виталию Лисаковичу. Новичок «Локомотива» добежал до пустых ворот и принёс Белоруссии первую победу в этом розыгрыше Лиги наций.

В другом матче 4-й группе Лиги C литовцы в гостях обыграли албанцев благодаря голу Донатаса Казлаускаса. Для прибалтов эта победа стала особенно важной — они не выигрывали в официальных матчах с октября 2016 года, когда одолели Мальту, а на выезде не побеждали с сентября 2014-го, когда были в гостях у Сан-Марино.

По итогам двух туров все команды этой группы набрали по три очка.