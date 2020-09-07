«Нельзя терять нить игры на таком уровне»: что говорили в сборной России после победы над Венгрией в Лиге наций

Сборная России пропустила два гола во втором тайме матча с Венгрией из-за потери концентрации. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов по итогам второй встречи в Лиге наций. Он отметил, что на подобном уровне непозволительно допускать такие ошибки, но заверил, что и футболисты, и тренерский штаб сделают правильные выводы. В свою очередь, Магомед Оздоев связал недочёты в игре с усталостью, а Антон Миранчук рассказал, что посвятил забитый им мяч семье и брату Алексею.

«Со зрителями игра смотрелась бы по-другому»

Сборная России обыграла Венгрию во втором матче Лиги наций со счётом 3:2. Подопечные Станислава Черчесова вели по ходу встречи 3:0, однако во втором тайме пропустили два мяча. После игры наставник посетовал, что сопернику удалось перехватить инициативу, хотя на подобном уровне допускать этого не стоило.

«К сожалению, поплатились двумя пропущенными мячами. Потом всё выровнялось, сделали замены, хотя венгры и имели территориальное преимущество. Главное, что инициативу мы больше не отдали. Но ещё раз повторяю: на таком уровне терять нить игры нельзя. То, что случилось, потом рассмотрим и проанализируем в спокойной обстановке. Я поздравляю команду с сегодняшней победой и с хорошим сбором в целом. Шесть очков взяли, двигаемся дальше», — сказал Черчесов.

Комментируя разницу между матчами с Сербией и Венгрией, наставник пошутил, что она заключается в количестве пропущенных мячей. Он также добавил, что первая встреча была менее предсказуемой.

«Два разных матча, потому что там играли дома с командой, футболисты которой выступают в топ-лигах, и чётко понимали, что хотим. С самого начала у нас не всё получалось, потому что сербы действовали по другой схеме. Тут же знали, как будет играть соперник, поэтому в первые 60 минут вопросов вообще не возникало, пока мы сами себе не создали проблемы. Но венгры мне понравились. Молодая быстрая команда», — отдал должное оппоненту Черчесов.

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Специалист подчеркнул, что большая часть замен была связана с тем, что некоторым футболистам было непросто проводить два матча на высоком уровне с разницей в три дня.

«Далер Кузяев очень нам помог в матче с Венгрией. Понятно, что два матча подряд мы наблюдали за состоянием Юрия Жиркова. Наверное, ему было сложно играть. Что касается Антона Миранчука, то он удачно вышел во встрече с сербами, а сегодня забил мяч. Его замена связана с тем, что после двух пропущенных голов надо было перехватывать инициативу с середины поля. Алексей Ионов также отыграл на интенсивном уровне, но слева начались проблемы. Поэтому выпустили Вячеслава Караваева, и он закрыл фланг», — пояснил он.

Кроме того, тренер посетовал, что матч на новом стадионе в Будапеште проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

«Надеемся, что следующий наш матч на этом замечательной «Пушкаш Арене» пройдёт со зрителями. Думаю, с ними игра смотрелась бы совершенно по-другому. Подслушивали ли, что говорит своим футболистам тренер соперника? Я не знаю итальянский. Мы заняты своей работой и не отвлекаемся. Но идея хорошая, надо будет учить языки. Сегодня итальянский, в следующий раз — турецкий», — пошутил Черчесов.

Свой следующий матч в Лиге наций Россия проведёт 11 октября. Её соперником станет Турция. Наставник не стал делать конкретных выводов после двух встреч, отметив лишь, что и тренерский штаб, и сами футболисты понимают, какие вопросы им предстоит решить за это время.

«Две игры, две победы. Но нам есть что разобрать. Ребята сейчас это от меня услышали. У тренерского штаба будет пара дней выдохнуть, потом проанализируем итоги. Футболисты знают, над чем им надо работать. Всё-таки прошёл год, появились ошибки, которых не было раньше», — заключил Черчесов.

«Сделаем выводы и исправимся»

Сами футболисты сошлись во мнении, что спад в игре команды во втором тайме был связан с усталостью, в том числе психологической. Так, автор второго гола в ворота Венгрии Магомед Оздоев рассказал, что игра складывалась спокойно, поэтому пропущенные мячи стали неожиданностью.

«Но самое главное, что довели игру до победы и могли ещё забить. Думаю, будем исправлять ошибки, чтобы такого больше не было. Почему меня больше других слышно на поле? Такая позиция, что нужно всё время подсказывать, двигаться. При заполненном стадионе этого не слышно», — объяснил Оздоев в эфире «Матч Премьер».

Схожую позицию высказал и Антон Миранчук, открывший счёт во встрече. По его словам, команда потеряла концентрацию и вместо того, чтобы забить ещё один мяч и увеличить преимущество, пропустила сразу два гола.

«Психологический момент. Думаю, сделаем выводы и исправимся. В голевом моменте была хорошая комбинация, Роман Зобнин вёл игрока, дал Кузяеву пас в свободную зону, и я Далеру кричал, что можно сразу стрелять. Он это сделал, и я удачно исполнил момент. Посвящаю его всей моей семье, брату, друзьям, всем, кто поддерживал меня. Рад, что победили, а я забил свой мяч», — рассказал Миранчук.

Его брат Алексей Миранчук пропускает нынешний сбор национальной команды из-за травмы. Кроме того, в конце августа он заключил контракт с итальянской «Аталантой».

«Мы общаемся каждый день, у него всё в порядке: в Италии тепло, футбольная атмосфера. Сейчас он вернулся в Москву для оформления рабочей визы и затем уедет назад для восстановления и прохождения сборов», — добавил Миранчук.

В свою очередь, защитник Фёдор Кудряшов поблагодарил партнёров за то, что им удалось завершить матч в свою пользу и заработать три очка. Он признался, что был рад вернуться в команду после годового отсутствия.

«Единственный плюс пустых трибун — это то, что слышны подсказки партнёров и тренерского штаба. Остальное — только минусы. Все ребята хорошо это делают, тут у нас проблем нет. Что касается замен в концовке, то схема осталась та же, просто необходимо было освежить игру, тренерам виднее со стороны, кто свежее. Думаю, вошедшие в игру ребята помогли удержать нужный счёт», — резюмировал Кудряшов.