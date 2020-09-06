Черчесов рассказал, чем отличались матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, в чём, по его мнению, отличия между матчами с командами Сербии и Венгрии в рамках двух стартовых туров группового этапа Лиги наций УЕФА.
Черчесов рассказал, чем отличались матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций
  • Reuters

«Она в том, что там мы пропустили один мяч, а здесь — два. А так и там три забили, и тут. Это шутка. Разные матчи, потому что там мы играли дома с командой, футболисты которой выступают в топ-лигах, топ-клубах. Мы чётко понимали, что хотим. Там первые минуты у нас не получилось, потому что они играли по другой схеме. Тут чётко знали, как будет играть соперник, поэтому в первые 60 минут вообще вопросов не было, пока мы сами себе не создали проблемы. Венгры мне понравились. Молодая быстрая команда. Раньше мы уже с ними здесь играли. Есть у них футболисты, которые могут прогрессировать», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России победила Венгрию со счётом 3:2, а несколькими днями ранее взяла верх над Сербией — 3:1.

Ранее Черчесов ответил, сердился ли он на игроков сборной России из-за пропущенных мячей от Венгрии.

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