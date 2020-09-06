Черчесов ответил, сердился ли он на игроков сборной России из-за пропущенных мячей от Венгрии

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, сердился ли он на игроков национальной команды из-за того, что в матче Лиги наций с Венгрией при счёте 3:0 было пропущено два мяча.
Черчесов ответил, сердился ли он на игроков сборной России из-за пропущенных мячей от Венгрии
  • Reuters

«Тренер не должен ругать или сердиться во время матча. Он должен руководить командой, что мы и делали. То, что случилось, потом рассмотрим и проанализируем в спокойной обстановке. Я поздравляю команду с сегодняшней победой и вообще с хорошим сбором. Шесть очков взяли, двигаемся дальше», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:2. Таким образом, россияне набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук признан лучшим футболистом сборной России в матче Лиги наций с Венгрией.

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