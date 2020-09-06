Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, какие выводы он сделал после матча с командами Сербии (3:1) и Венгрии (3:2) в Лиге наций.

«Вывод по двум матчам? Две игры, две победы. Но нам есть что разобрать. Ребята сейчас это от меня услышали. У тренерского штаба будет пара дней выдохнуть, потом проанализировать. Футболисты знают, над чем им надо работать. Всё-таки год прошёл, и хотим мы или нет, требования у них притупились. Отсюда мы видим вещи, которые до этого у нас не проходили», — сказал Черчесов после матча со сборной Венгрии.

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B.

Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.