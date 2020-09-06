Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над Венгрией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о победе национальной команды над Венгрией в матче группового этапа Лиги наций.

«На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Но мы, к сожалению, дали и поплатились двумя пропущенными мячами. Потом всё выровнялось, хотя соперник и имел территориальное преимущество. Но инициативу мы больше не отдали», — сказал Черчесов после матча.

Он также отметил, что если игроки национальной команды посчитали, что ошибки произошли из-за психологии, то он прислушается к ним. При этом тренер подчеркнул, что концентрацию нельзя было терять в любом случае.

«Ситуация подсказывала, что надо было сдерживать левый фланг, потому что Ионов поднаелся за две игры на таком уровне, сегодня он отработал и спереди, и сзади. Поэтому Караваев нам помог, вышел и справился со своей задачей», — добавил Черчесов.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:2. Таким образом, россияне набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала 20-ю победу под руководством Черчесова.