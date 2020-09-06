Кудряшов поблагодарил партнёров по сборной России после победы над Венгрией

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Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поблагодарил партнёров по национальной команде после победы над Венгрией в матче группового этапа Лиги наций.
Кудряшов поблагодарил партнёров по сборной России после победы над Венгрией
  • Reuters

«Хочется сказать спасибо ребятам, что дотерпели и заработали важные три очка. Единственный плюс пустых трибун — что ты слышишь подсказки партнёров и тренерского штаба. Остальное — только минусы. Кто громче всех подсказывает? Все ребята хорошо это делают. В этом плане у нас проблем нет», — сказал Кудряшов после матча.

Он также ответил на вопрос о нервной концовке игры.

«Вся схема осталась та же, просто нужно было освежить игру, тренерам виднее со стороны, кто свежее. Думаю, что вошедшие в игру ребята добавили свежести и помогли удержать нужный счёт. Конечно, соскучился по сборной, год прошёл. По России, по ребятам, очень рад быть здесь», — добавил Кудряшов.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:2. Таким образом, россияне набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B.

Ранее Магомед Оздоев выразил мнение, что сборная России пропустила два мяча от Венгрии из-за усталости.

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