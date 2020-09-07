Дубль Рамоса, удаление Коларова и безвыигрышная серия Германии: чем запомнились матчи 2-го тура Лиги наций

Испания разгромила команду Украины во втором туре группового этапа Лиги наций, а Серхио Рамос оформил дубль и вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной. Сербия и Турция разошлись миром, а Александр Коларов был удалён с поля за две жёлтые карточки. Германия продлила безвыигрышную серию в Лиге наций до шести матчей, а сборная Уэльса впервые с 2003 года одержала четыре победы подряд. RT рассказывает об итогах воскресных матчей.

Дубль Рамоса и рекорд Фати

Сборная Испании одержала убедительную победу во втором туре группового этапа Лиги наций и продлила беспроигрышную серию в противостоянии с командой Украины (пять побед, одна ничья). Испанцы разгромили соперников со счётом 4:0, а одним из главных творцов успеха стал Серхио Рамос.

Уже в начале встречи он реализовал 11-метровый, а затем неотразимо пробил головой, в 23-й раз отличившись за сборную. Защитник «Реала» сравнялся с легендарным Альфредо Ди Стефано и вышел на восьмое место по числу голов за сборную. На 32-й минуте огорчить Андрея Пятова удалось Ансу Фати, ставшему самым молодым автором забитого мяча в истории «красной фурии» (17 лет и 311 дней). А окончательный счёт в концовке игры установил новобранец «Манчестер Сити» Ферран Торрес.

Успех Испании омрачила травма Серхио Регилона. Талантливый защитник «Севильи» получил повреждение в столкновении с Виктором Коваленко и смог покинуть поле лишь при помощи работников медицинского штаба. На этот момент Луис Энрике уже использовал все имеющиеся замены, поэтому хозяевам пришлось провести последние минуты вдесятером.

Осечка Германии и травма Эмболо

Подопечные Йоахима Лёва не могут победить в Лиге наций на протяжении уже шести матчей. На этот раз немцы в гостях не сумели справиться со швейцарцами. Уже на 14-й минуте встречи Илкай Гюндоган эффектно пробил низом, а в начале второго тайма Сильвен Видмер восстановил паритет. Защитник «Базеля» вышел на поле в составе сборной впервые с 2017-го и с ходу забил первый мяч в футболке «нати».

Это противостояние также было омрачено травмой. Из-за повреждения поле раньше времени покинул автор результативной передачи Брель Эмболо.

Можно добавить, что за всю историю футбольного противостояния команды Германии и Швейцарии до этого лишь однажды сыграли вничью. Произошло это на чемпионате мира 1938 года. Встреча первого раунда плей-офф завершилась со счётом 1:1, в связи с чем была назначена переигровка. Пять дней спустя «бундесманншафт» потерпела поражение со счётом 2:4 и завершила выступление на турнире.

Удаление Коларова и повреждение Лазовича

Соперники сборной России по группе Лиги наций не выявили победителя и помогли подопечным Станислава Черчесова упрочить лидерство в квартете. Встреча между Сербией и Турцией завершилась нулевой ничьей, однако получилась далеко не скучной. На двоих команды нанесли 23 удара по воротам и по разу требовали от арбитра назначить пенальти. Правда, белорус Алексей Кульбаков ни разу не отреагировал на уговоры, зато показал два горчичника Александру Коларову. Для защитника «Ромы» это удаление стало третьим в 92 встречах за сборную.

В этой игре также не обошлось без кадровых потерь. На этот раз жертвой стал Дарко Лазович. На 25-й минуте фланговый хавбек пострадал в столкновении с Кенаном Короманом и две минуты спустя покинул поле. Именно хавбек «Вероны» стал автором голевой передачи на Александра Митровича в матче с Россией.

Триумф Уэльса и быстрый гол Йенсена

Валлийцы вырвали три очка у болгар, одержав вторую победу в текущем розыгрыше Лиги наций. Подопечные Райана Гиггза владели преимуществом, но долгое время не могли вскрыть оборону соперника. Лишь на четвёртой компенсированной минуте матча вышедший со скамейки Неко Уильямс заставил капитулировать Георгия Георгиева. Для «драконов» эта победа стала четвёртой подряд, что оказалось для них лучшим достижением с марта 2003 года.

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Другая команда с Британских островов выступила менее успешно. Ирландия дома проиграла Финляндии, а главным героем стал Фредрик Йенсен. Нападающий «Аугсбурга» появился на поле на 63-й минуте и уже спустя 19 секунд зажёг своё имя на табло. Причём он сам выступил в роли организатора атаки, выиграв силовую борьбу в центре поля.

Гол Бериши и проигрыш Молдавии

Сборная Косова на своём поле не смогла справиться с командой Греции. К 51-й минуте гости вели с разницей в два мяча, авторами которых стали Димитрис Лимниос и Димитриос Сиовас. За восемь минут до конца игры хозяева сумели сократить отставание, но на большее их не хватило. Автором единственного гола стал форвард грозненского «Ахмата» Бернард Бериша.

Этот успех позволил грекам сравняться по очкам с лидерами группы — словенцами. Подопечные Матьяжа Кека дома взяли верх над футболистами из Молдавии, а единственный гол на свой счёт записал Дамьян Бохар. Для голкипера хозяев Яна Облака эта встреча стала 30-й за сборную и 14-й, в которой он оставил свои ворота в неприкосновенности.