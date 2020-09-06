Дубль Рамоса помог Испании разгромить Украину в матче футбольной Лиги наций

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Сборная Испании одержала разгромную победу над национальной командой Украины в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.
Дубль Рамоса помог Испании разгромить Украину в матче футбольной Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Сборная Испании открыла счёт уже на третьей минуте. Пенальти реализовал Серхио Рамос. На 29-й минуте капитан испанской команды оформил дубль, забив с передачи Даниэля Ольмо.

На 32-й минуте Ансу Фати довёл счёт до разгромного, а уже на 84-й за Испанию забил Ферран Торрес.

Ранее сообщалось, что Финляндия победила Ирландию в матче футбольной Лиги наций.

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