Дубль Рамоса помог Испании разгромить Украину в матче футбольной Лиги наций

Сборная Испании одержала разгромную победу над национальной командой Украины в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Сборная Испании открыла счёт уже на третьей минуте. Пенальти реализовал Серхио Рамос. На 29-й минуте капитан испанской команды оформил дубль, забив с передачи Даниэля Ольмо.

На 32-й минуте Ансу Фати довёл счёт до разгромного, а уже на 84-й за Испанию забил Ферран Торрес.

Ранее сообщалось, что Финляндия победила Ирландию в матче футбольной Лиги наций.