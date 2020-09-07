Греция победила Косово в матче футбольной Лиги наций
- Reuters
Встреча, прошедшая в Приштине, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу греческой сборной принесли голы Димитриса Лимниоса, забившего уже на второй минуте, и Димитроса Сиоваса, отличившегося на 51-й минуте с передачи Димитриса Яннулиса.
Сборная Косова ответила голом Бернарда Бериши, забившего на 82-й минуте.
В параллельном матче Мальта и Латвия сыграли вничью (1:1).
Ранее сообщалось, что Сербия в меньшинстве сыграла вничью с Турцией в матче футбольной Лиги наций.