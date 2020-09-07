Греция победила Косово в матче футбольной Лиги наций

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Сборная Греции одержала победу над национальной командой Косова в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.
Греция победила Косово в матче футбольной Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Приштине, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу греческой сборной принесли голы Димитриса Лимниоса, забившего уже на второй минуте, и Димитроса Сиоваса, отличившегося на 51-й минуте с передачи Димитриса Яннулиса.

Сборная Косова ответила голом Бернарда Бериши, забившего на 82-й минуте.

В параллельном матче Мальта и Латвия сыграли вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что Сербия в меньшинстве сыграла вничью с Турцией в матче футбольной Лиги наций.

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