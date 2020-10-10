Испания обыграла Швейцарию в матче Лиги наций

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Испании принёс гол Микеля Оярсабаля, забившего на 14-й минуте с передачи Микеля Мерино.

Для сборной Испании это вторая победа в нынешнем розыгрыше Лиги наций при одной ничьей, тогда как Швейцария потерпела второе поражение, ещё один матч сыграв вничью.

Следующим соперником Испании станет Украина, а Швейцария сыграет с Германией.

В других матчах игрового дня Люксембург обыграл Кипр (2:0), Черногория победила Азербайджан (2:0), Фарерские острова сыграли вничью с Латвией (1:1), Лихтенштейн уступил Гибралтару (0:1), а Андорра и Мальта сыграли вничью (0:0).

Ранее сообщалось, что Германия победила Украину в матче Лиги наций.