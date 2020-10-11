В погоне за третьей победой: сборная России по футболу играет с Турцией в Лиге наций УЕФА
- AFP
- © Dimitar DILKOFF
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11 октября 2020
Миранчук не слишком часто получает мяч. Не позволяют ему турки создавать креатив впереди. Вот и не хватает остроты сборной России. (21')
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Ионов после отличной подачи Караваева по правому флангу пытался прорватся в чужую штрафную сквозь Мериха Демирала, но тот не проиграл Алексею в скорости. (20')
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Но в целом преимущество перешло к турецкой команде, хотя особых подходов даже к чужой штрафной у гостей нет. (19')
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Миранчук на чужой половине сыграл пяткой на ходу Ионову, но Алексей не сумел укратить мяч. В целом успокоилась игра, трибуны тоже утихли. (17')
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Жирков после скидки Дзюбы головой попытался обыграть возле левого углового флажка соперника, но попал под жёсткий, а главное чистый отбор. Даже углового не будет. (16')
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Вот и туркам удалось провести быструю атаку. Однако она достаточно быстро превратилась в позиционную, а затем Кудряшов сыграл на перехвате возле собственной штрафной. (15')
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Футболисты сборной России контролируют мяч на первых минутах и пытаются найти свободное пространство на чужой половине. Ударов пока не хватает. (13')
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Кузяев хорошо зацепился за мяч вблизи чужой штрафной и, сместившись на правый фланг, выполнил прострел на Дзюбу. Защитник успел перехватить эту передачу. (12')
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Караваев выполнил разрезающую вертикальную передачу на ход Ионову по правому флангу, но получилось слишком сильно. Алексей недоволен. (10')
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Кузяев нанёс не самый сильный удар после подачи Караваева с правого фланга. Хорошая, размашистая атака прошла у хозяев. (9')
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