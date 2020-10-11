В погоне за третьей победой: сборная России по футболу играет с Турцией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу принимает Турцию в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. В первых двух матчах турнира подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков из шести возможных и теперь попытаются одержать третью победу подряд. Между тем в активе соперника лишь один балл. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

AFP

© Dimitar DILKOFF