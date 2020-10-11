В погоне за третьей победой: сборная России по футболу играет с Турцией в Лиге наций УЕФА

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Борислав Головин
Сборная России по футболу принимает Турцию в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. В первых двух матчах турнира подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков из шести возможных и теперь попытаются одержать третью победу подряд. Между тем в активе соперника лишь один балл. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В погоне за третьей победой: сборная России по футболу играет с Турцией в Лиге наций УЕФА
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF
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Автообновление

  • 11 октября 2020

    Миранчук не слишком часто получает мяч. Не позволяют ему турки создавать креатив впереди. Вот и не хватает остроты сборной России. (21')

  • Ионов после отличной подачи Караваева по правому флангу пытался прорватся в чужую штрафную сквозь Мериха Демирала, но тот не проиграл Алексею в скорости. (20')

  • Но в целом преимущество перешло к турецкой команде, хотя особых подходов даже к чужой штрафной у гостей нет. (19')

  • Миранчук на чужой половине сыграл пяткой на ходу Ионову, но Алексей не сумел укратить мяч. В целом успокоилась игра, трибуны тоже утихли. (17')

  • Жирков после скидки Дзюбы головой попытался обыграть возле левого углового флажка соперника, но попал под жёсткий, а главное чистый отбор. Даже углового не будет. (16')

  • Вот и туркам удалось провести быструю атаку. Однако она достаточно быстро превратилась в позиционную, а затем Кудряшов сыграл на перехвате возле собственной штрафной. (15')

  • Футболисты сборной России контролируют мяч на первых минутах и пытаются найти свободное пространство на чужой половине. Ударов пока не хватает. (13')

  • Кузяев хорошо зацепился за мяч вблизи чужой штрафной и, сместившись на правый фланг, выполнил прострел на Дзюбу. Защитник успел перехватить эту передачу. (12')

  • Караваев выполнил разрезающую вертикальную передачу на ход Ионову по правому флангу, но получилось слишком сильно. Алексей недоволен. (10')

  • Кузяев нанёс не самый сильный удар после подачи Караваева с правого фланга. Хорошая, размашистая атака прошла у хозяев. (9')

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