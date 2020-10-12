«Нужно быть объективным — это закономерный результат»: что говорили в сборной России после ничьей с Турцией в Лиге наций

Соперник значительно прибавил за последний месяц, а потому российским футболистам тяжело было поддерживать высокий темп на протяжении всего матча. Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов после домашней ничьей с Турцией во встрече Лиги наций. По словам специалиста, результат абсолютно закономерен. В свою очередь, автор гола Антон Миранчук посетовал на упущенные моменты, а вратарь Антон Шунин предположил, что игра могла сложиться иначе, если бы его партнёры удвоили преимущество в счёте в первом тайме.

«Обе команды играли на победу, но поделили очки»

Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в третьем туре группового этапа Лиги наций. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 1:1. По словам главного тренера хозяев Станислава Черчесова, такой результат является закономерным.

«Думаю, матч понравился и болельщикам на стадионе, и телезрителям. Конечно, мы настраивались на победу. Но нужно быть объективным: ничья — закономерный результат. Обе команды играли на победу, но поделили очки», — резюмировал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Он высоко оценил игру команды Шенола Гюнеша, в составе которой собрано большое количество техничных футболистов. В качестве примера специалист привёл товарищеский матч, в котором турки сыграли вничью с немцами (3:3).

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«Конечно, мы бы хотели доминировать на протяжении всех 90 минут. Но в перерыве Гюнеш сделал замены, которые усилили игру соперника. Поэтому нам не удалось поддержать темп, который был у нас в первом тайме. По сравнению с сентябрём турки значительно прибавили: стартовали европейские чемпионаты, а у моего коллеги появилась возможность ротировать состав. Если не ошибаюсь, на поле вышли пять новых игроков. Турция всегда были сильна индивидуально, а теперь прибавила и в командной игре», — пояснил тренер.

Что касается замен в составе российской сборной, то они, по словам Черчесова, по большей части были вызваны необходимостью укрепить центр поля.

«Замена Антона Миранчука не была плановой. В голевом эпизоде он получил болезненный удар, на месте которого появилась гематома. Ход игры также подсказывал, что необходимо укреплять середину поля. Но Антон забил великолепный мяч, что-то в его действиях мне понравилось, что-то — нет, все вопросы мы уже обсудили между собой. Что касается Андрея Мостового, то обратные замены — всегда неприятно, такое случается нечасто. Но дело вовсе не в том, как он играл, Андрей выполнил свою установку. Речь исключительно о тактике», — рассказал Черчесов.

Перед встречей с Турцией россияне лишились сразу трёх футболистов — Георгия Джикии, Маринато Гилерме и Марио Фернандеса, сдавших сомнительные тесты на коронавирус. Кроме того, от травм по-прежнему восстанавливаются Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов и Александр Головин. По мнению главного тренера, сборная хорошо справляется, хоть и потеряла целый ряд ключевых игроков.

«Несмотря на это, команда осталась цельной. Разумеется, по ходу матча вариативность замен уменьшается, но мы сделали всё возможное, чтобы наша игра была сбалансированной», — подчеркнул Черчесов.

Также специалист не оставил без внимания тот факт, что на матче с Турцией впервые после перерыва присутствовали болельщики, если брать в расчёт официальные встречи.

«Нам есть с чем сравнить. Прошлый матч с Сербией мы провели при пустых трибунах. А сейчас на трибунах было около семи тысяч человек. Это небо и земля. Абсолютно другая атмосфера. Даже такое количество зрителей было слышно. Спасибо им за поддержку. Футбол с болельщиками приобретает совершенно другой вид», — отметил он.

Уже 14 октября подопечные Черчесова встретятся со сборной Венгрии, обыгравшей Сербию в третьем туре Лиги наций. На данный момент Россия лидирует в своей группе, а будущий соперник отстаёт от неё всего на одно очко.

«Нас не удивило, что венгры обыграли сербов. Они провели несколько хороших матчей. У нас в группе присутствует турнирная борьба, поэтому следующий матч может стать определяющим. Будем готовиться по своему графику. Игра через пару дней и здесь нет места для манёвра», — заключил Черчесов.

«Исправим ошибки, чтобы такое не повторялось»

Сами футболисты сборной России поддержали тренера и согласились, что команда провела два разных тайма. По мнению Антона Миранчука, камнем преткновения для неё стала реализация моментов.

«Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты, но немного не повезло. Это нормально, это футбол. Надо работать, и всё будет хорошо. После перерыва, наверное, потеряли инициативу, некую нить. Бывает, что игру разрушают мелкие моменты. Но в то же время были эпизоды, когда могли забить, переломить ход и вести в счёте. Но ничего страшного. Думаю, сделаем выводы и исправим ошибки, чтобы такого больше не повторялось», — заверил Миранчук в эфире «Матч ТВ».

Вспоминая свой мяч, полузащитник отдал должное партнёрам по команде — Роману Зобнину и Артёму Дзюбе.

«Зобнин подхватил мяч, протащил его. Наверное, хотел выполнить передачу на Артёма, но я подсказал, что нахожусь один, и Дзюба грамотно пропустил. Мне оставалось попасть по воротам», — рассказал Миранчук.

На упущенные моменты посетовал и вратарь Антон Шунин. По его словам, свою роль сыграло и то, что турки начали более активно действовать во втором тайме, поскольку уступали в счёте.

«В первом тайме у нас получалось играть, наверное, могли и больше забить. Во втором соперник побежал вперёд, нам приходилось больше обороняться. В любом случае, имели моменты и после перерыва. Думаю, если забили бы ещё, то выиграли бы. Но в результате пропустили, и игра в конце получилась непростой. Турция — очень сильный соперник. Движемся дальше», — сказал Шунин.

Схожую точку зрения высказал и защитник Фёдор Кудряшов. Он особенно отметил игру автора гола в составе турецкой сборной Кенана Карамана.

«Первый тайм нам удался, и мы должны были забивать не один мяч, а два-три. Но не удалось, а потом Турция перестроилась и добавила. Где-то мы отдали инициативу, а они хорошо провели вторую половину. Игра изменилась из-за того, что Караман перешёл в атаку к Бураку Йылмазу. Жалко, что не выиграли, но хорошо, что набрали одно очко», — подвёл итог встречи Кудряшов.