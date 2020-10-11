Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций
Встреча прошла в Москве на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 1:1.
На 28-й минуте подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд благодаря мячу Антона Миранчука после передачи Романа Зобнина. Во втором тайме гости восстановили равенство — отличился Кенан Караман.
Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.
Ранее сообщалось, что обладатель хоккейного Кубка Стэнли Андрей Василевский посетил футбольный матч Россия — Турция. RT на сайте вёл текстовую трансляцию игры.