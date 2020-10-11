Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций

Сборная России по футболу и команда Турции не выявили победителя матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 1:1.

На 28-й минуте подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд благодаря мячу Антона Миранчука после передачи Романа Зобнина. Во втором тайме гости восстановили равенство — отличился Кенан Караман.

Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее сообщалось, что обладатель хоккейного Кубка Стэнли Андрей Василевский посетил футбольный матч Россия — Турция. RT на сайте вёл текстовую трансляцию игры.