Антон Миранчук о ничьей со сборной Турции: дело только в реализации

Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук прокомментировал ничейный результат в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Я считаю, что дело только в реализации. Провели хороший тайм, были моменты, но чуть не повезло. Это нормально, это футбол. Надо работать, и всё будет нормально», — сказал Миранчук в эфире «Матч Премьер».

По его мнению, национальная команда потеряла нить игры после перерыва, но всё равно россияне могли переломить ход встречи и снова повести.

«Ничего страшного. Думаю, сделаем выводы и исправим ошибки, чтобы такого больше не повторялось. В голевом эпизоде помню, что Зобнин подхватил мяч, протащил его. Наверное, давал на Дзюбу, но я подсказал Артёму, что нахожусь один, и он грамотно пропустил. Мне оставалось попасть по воротам», —добавил Миранчук.

Ранее сообщалось, что сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций (1:1). Единственный мяч в составе российской сборной забил Антон Миранчук.

Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.