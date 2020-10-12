Кудряшов считает, что сборная России должна была больше забивать в матче с Турцией

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Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов высказался о ничьей с Турцией в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

«Первый тайм нам удался, и мы должны были забивать не один мяч, а два-три. Но не удалось забить, а во втором тайме Турция перестроилась и добавила. Где-то мы отдали инициативу, а они хорошо провели второй тайм», — сказал Кудряшов в эфире «Матч. Премьер».

Он также не считает, что национальная команда не была готова к переходу Кенана Карамана в атаку, но признал, что после этого игра изменилась.

«Жалко, что не выиграли, но хорошо, что набрали одно очко», — добавил Кудряшов.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал ничью сборной России с Турцией.

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