Черчесов прокомментировал ничью сборной России с Турцией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением по поводу ничейного результата в матче Турцией в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Соперник вынуждал так играть по его правилам во втором тайме. Дали знать о себе замены. Есть игроки, которые могут усилить состав. К двум центрфорвардам мы были не очень готовы. Потом выпустили одного опорника, чтобы пыл соперника охладить. Это нам удалось, но не удалось впереди добавить», — сказал Черчесов в эфире «Матч. Премьер».

Он также подчеркнул, что тренерский штаб верит в футболистов, которые есть в составе на текущий момент, а прошедшая игра должна была понравиться зрителям.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Антон Шунин заявил, что не предъявлял претензии защитникам сборной России в матче с Турцией.

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