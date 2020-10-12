Шунин заявил, что не предъявлял претензии защитникам сборной России в матче с Турцией

Вратарь сборной России по футболу Антон Шунин высказался о ничьей в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«В первом тайме получалось играть, могли забить даже больше. Во втором нам приходилось больше обороняться», — сказал Шунин в эфире «Матч Премьер».

Он также выразил уверенность, что национальная команда вышла бы победителем, если бы удалось забить второй мяч. По его мнению, в конце у игроков российской сборной накопилась усталось.

«Претензий к защитникам не предъявлял, а старался помогать, подсказывать ребятам. Конечно, моменты возникают, когда играешь с сильным соперником. Осталось расстройство, что могли выиграть матч. Надо будет спокойно посмотреть игру, и тогда уже сделать вывод», — добавил Шунин.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Антон Миранчук выразил мнение, что на результат матча Турцией повлияла реализация.