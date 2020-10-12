Гусев о Джикии и Фернандесе: выйди они на поле — всё бы сложилось иначе

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Бывший футболист сборной России Ролан Гусев высказался об отсутствии защитников национальной команды Георгия Джикии и Марио Фернандеса в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
Гусев о Джикии и Фернандесе: выйди они на поле — всё бы сложилось иначе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Конечно, подобное не может не влиять на команду. Тем более нельзя забывать, что в последних матчах сборной не могли помочь также Алексей Миранчук с Александром Головиным. Всё это системообразующие футболисты. Отсутствие подобных фигур всегда создаёт проблемы. Выйди они на поле — всё бы сложилось иначе. А так у нас появилась фактически новая линия обороны. Понятно, что в таком сочетании люди будут допускать ошибки», — сказал Гусев в интервью RT.

При этом он отметил, что Фёдор Кудряшов, который играл в последних матчах, комфортно чувствует себя в любой схеме и готов занять любую позицию в обороне.

«Но, повторюсь, если бы на поле присутствовали Джикия с Фернандесом, это была бы совершенно другая история», — подчеркнул Гусев.

Ранее Кудряшов заявил, что ему неважно, на какой позиции играть, если это приносит пользу сборной России.

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