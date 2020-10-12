Гусев о Джикии и Фернандесе: выйди они на поле — всё бы сложилось иначе
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- РИА Новости
«Конечно, подобное не может не влиять на команду. Тем более нельзя забывать, что в последних матчах сборной не могли помочь также Алексей Миранчук с Александром Головиным. Всё это системообразующие футболисты. Отсутствие подобных фигур всегда создаёт проблемы. Выйди они на поле — всё бы сложилось иначе. А так у нас появилась фактически новая линия обороны. Понятно, что в таком сочетании люди будут допускать ошибки», — сказал Гусев в интервью RT.
При этом он отметил, что Фёдор Кудряшов, который играл в последних матчах, комфортно чувствует себя в любой схеме и готов занять любую позицию в обороне.
«Но, повторюсь, если бы на поле присутствовали Джикия с Фернандесом, это была бы совершенно другая история», — подчеркнул Гусев.
Ранее Кудряшов заявил, что ему неважно, на какой позиции играть, если это приносит пользу сборной России.