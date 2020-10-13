«Хорошая, физически подготовленная команда»: Черчесов и Миранчук о сборной Венгрии, форме Черышева и отборе на ЧМ-2022

Футболисты сборной России учитывают турнирное положение в Лиге наций и рейтинге ФИФА в преддверии матча с командой Венгрии, но в процессе игры будут фокусироваться исключительно на результате. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов на пресс-конференции. Специалист объяснил, за счёт чего его подопечным удавалось ранее обыгрывать соперника, и поделился мнением о физическом состоянии Дениса Черышева. В свою очередь, полузащитник Антон Миранчук признался, что не считает себя лидером коллектива, и рассказал о здоровье своего брата Алексея.

Черчесов: «Надеюсь, в следующий раз Денис будет более сконцентрирован»

— За прошедшую неделю сборная России провела два матча: с национальными командами Швеции и Турции — и в обоих не смогла добиться победы. Удалось ли сделать выводы?

— Был очень сложный, непростой и интересный матч с Турцией. Проанализировали его. Теорию и фрагменты не показывали, поговорили в общих чертах. Времени нет. Вчера уже просматривали будущего соперника (Венгрию. — RT). Сегодня остановимся на нём.

— В двух последних матчах ваши подопечные забивали сборной Венгрии по три мяча (в 2017-м россияне выиграли 3:0, в 2020-м — 3:2. — RT). За счёт чего удавалось добиться успеха?

— Мы играли в разное время, в разных состояниях. В 2017 году мы готовились к Кубку конфедераций, в 2020-м был матч в рамках Лиги наций. И ещё один предстоит завтра. Думаю, и Венгрия — уже другая команда, и мы изменились. Не могу назвать это стечением обстоятельств, но в обеих встречах мы были лучше подготовлены и более удачливы. С одной стороны, мы уже проанализировали эти игры, а с другой — отложили в сторону. Каждый новый матч — новая история. К ней надо готовиться.

— Как оцените физическое состояние футболистов в данный момент?

— Нам предстоит третий матч за семь дней. Встречу с Турцией мы провели намного интенсивнее, чем со Швецией. Завтрашний матч не станет для нас исключением. Сделаем максимум, чтобы быть на том же уровне.

— Ветеран сборной России Юрий Жирков провёл на поле все 180 минут в двух последних играх. Готов ли он сыграть и с Венгрией?

— Да, Жирков готов провести на поле ещё 90 минут.

— В матче с Турцией картина игры изменилась после выхода на поле хавбека «Лестер Сити» Дженгиза Ундера. Есть ли у Венгрии футболист, способный так же повлиять на ход встречи?

— Согласен с этим утверждением. Готовились играть против Ундера с первых минут, но он вышел во втором тайме и внёс свои коррективы в ход встречи. У Венгрии также есть футболисты, которые определяют игру, но конкретных имён называть не буду.

— Игра с Венгрией важна с точки зрения как выступления в Лиге наций, так и борьбы за более высокое место в рейтинге ФИФА в преддверии жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года. Что для вас имеет первостепенное значение?

— Держим в голове и то, и то. Ситуация обозначена и понятна, но во время игры об этом никто не думает. Команда готовится к матчу, исходя из турнирного положения, но в процессе него фокусируется исключительно на результате.

— По мнению бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева, у сборной России во второй встрече подряд не лучшим образом себя проявляют футболисты, выходящие на замену.

— В какой-то степени я согласен. С другой стороны — сложно входить в такой матч, когда соперник перехватывает инициативу. Это если говорить об игре с Турцией. Тем не менее появившиеся на поле футболисты внесли свою лепту.

— Какой опыт получен из ситуации с коронавирусом внутри сборной России?

— Понятно, что мы имеем определённый круг кандидатов, которые претендуют на место в сборной. Часто люди выбывают из-за травмы. Сейчас добавляется и эта ситуация. Нужно шире смотреть на вещи. Это тот случай, когда мы стараемся по максимуму привлекать игроков, которые могут действовать на разных позициях без потери качества. Например, Фёдор Кудряшов может сыграть как левого, так и центрального защитника, Антон Миранчук — левого, центрального и правого полузащитника, в разных амплуа могут выступить Зелимхан Бакаев и Далер Кузяев. Мы и ранее учитывали это при комплектовании команды. Сейчас это выходит на первый план.

— В двух последних матчах Денис Черышев начинал на скамейке запасных. Готов ли он функционально выйти в основе или отыграть хотя бы тайм?

— Его состояние улучшается. В последнем матче Черышев вышел на замену не так, как мы и он сам этого хотели. Поговорили с ним на эту тему. Надеюсь, в следующий раз Денис будет более сконцентрирован и принесёт больше пользы. С другой стороны — у него сейчас такая ситуация в клубе. Он только восстановился после травмы. В свою очередь, мы стараемся максимально внимательно подходить к своим футболистам, потому что не можем ими разбрасываться. Но и сам игрок должен выходить на поле и выступать на максимуме своих возможностей. Неважно, отведена ему минута или секунда.

Миранчук: «У каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу»

— Как проходит подготовка к матчу с командой Венгрии?

— Знаем эту команду. Вчера разбирали немного. Сегодня продолжим. Готовы работать на 100%.

— В матче с Турцией вас заменили в середине второго тайма. Как оцените своё физическое состояние?

— Есть ещё полтора дня для подготовки. Чувствую себя хорошо. Мы восстановились. Всё отлично.

— В последних матчах вы исправно забиваете, оказываете непосредственное влияние на результаты национальной команды России. Уже чувствуете себя одним из лидеров сборной?

— Не стал бы так говорить. Выполняю установку тренера. Слава богу, это приносит свои плоды. Очень рад, что помогаю команде.

— Какие впечатления оставила о себе национальная команда Венгрии по итогам первой очной встречи в Лиге наций?

— Ничего особенного не скажу. Хорошая, физически подготовленная команда. Все любят играть в футбол, они пытаются это делать. Предстоит непростой матч. Как сказал Станислав Саламович, готовимся выложиться на все 100%.

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— Как чувствует себя ваш брат Алексей?

— Всё отлично. Каждый день на связи. Ждёт возвращения игроков после матчей сборных. Будет готовиться к игре с «Наполи».

— Стал ли отъезд брата в «Аталанту» личной мотивацией для вас?

— Наверное, многие об этом думают, но нет. Я уже говорил, что у каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу. Ведь он для этого работает. У меня они всегда были. Что касается Алексея, я лично больше скучаю. Хочу увидеться с ним здесь и посмотреть, что изменилось в нём.

— Последние матчи сборная России провела в присутствии болельщиков. Какие впечатления от возвращения фанатов на трибуны на играх национальной команды и чего ждёте в среду?

— Без зрителей никуда. Мы играем для них. Всех ждём. Приятно выступать, когда тебя поддерживают.